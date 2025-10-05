影／總統花蓮勘災…縣長徐榛蔚急喊600萬噸土泥山要清 不是光補助就好
總統賴清德今天二度花蓮勘災，連日來災區只清了7萬多淤泥，還有600萬立方米數量驚人的淤土要清，任務艱巨，而且排水不通，花蓮縣長徐榛蔚擔心颱風大雨來，恐造成佛祖街靠近馬太鞍溪處的5、6公尺高「土堤巨牆」崩塌，再度釀災；會勘簡報要結束時，她急切站起來追問總統「這個很重要，一定要清」。
縣長徐榛蔚表示，感謝第九河川局做了堤防消波塊、置放太空包，還進行5公尺的土砂噴漿，但這些都不是很可靠，而且馬太鞍溪不同於其他的溪流，上游堵塞的大量泥砂，大水下來，所做的這些一定沖毀。
徐榛蔚說，針對外水部分，馬太鞍溪南岸地勢低，水流一定往南走，盼疏浚時導水往北岸一點；內水才是重中之重，目前做的只是「血管」而已，排水要排得出去，還有多達600萬立方米淤土，部落的土堤都高於堤防，三到五公尺的土泥勢必要處理掉，否則排水排不出去。最近若一場颱風大雨下來，土泥比人還高，水沖下來之後土泥又跟著淹下來，沖入市區恐釀災。
她強調，對於中央要給農民農田補貼什麼的，這每次災損後都會有，重要的是600萬立方公尺土砂要多久時間才能清除？應該不只補貼而已，478戶農民更期盼給一塊地安穩耕種，農業部說的土地重劃是很好，但也要600萬立方的土砂必須清掉，「否則下了雨，就像圍牆一像崩塌下來」。
她說，是否汙水要接管？高程要不要重測？一個城市遭遇如此大的苦難，中央跨部會才能夠統合處理，讓光復鄉災區「 大改造，大重生」。
由於會勘簡報並未明確說明如何清走600萬立方米淤土，簡報要結束時，徐榛蔚突然再站起來與總統面對面說，佛祖街以東就是600萬立方米，五、六米高的土泥山，這是重要必須清除的，「一定要清」；賴總統回稱，「這個會去清」。
徐強調，「600萬立方米的土泥山，整個光復鄉400多公頃的農田及民宅都在裡面…」；賴清德表示，這個會協助中央與地方來做，國軍通通都在場…各單位都在場」。
徐縣長說，「會去清？！國軍要把這六百萬立方公尺全部清完！」一旁的政委季連成立即補充說，「不是國軍做，由經濟部規劃大家來做」，賴總統隨之宣布謝謝大家，散會，賴徐兩人握手往下個勘災行程。
