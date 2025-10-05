快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

賴清德二度勘災氣氛融洽 與徐榛蔚、傅崐萁同框討論災後復建

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
賴清德總統今天下午抵達中央協調所後，與花蓮縣長徐榛蔚握手致意。記者曾原信／攝影
賴清德總統今天下午抵達中央協調所後，與花蓮縣長徐榛蔚握手致意。記者曾原信／攝影

總統賴清德今天前往花蓮縣光復鄉中央協調所，關心堰塞湖災後復原情況。與先前9月25日首度勘災時不同，這次縣長徐榛蔚與國民黨立法院黨團總召傅崐萁皆出席，3人災後首度同框會商，現場氣氛熱絡，原規畫停留45分鐘的行程，因雙方討論踴躍，最後延長至90分鐘才結束。

上月25日下午，賴清德前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，但縣政府因下午1時有會議要召開未派員參加，賴總統好不容易與徐榛蔚通上電話詢問需求，還說了多次說「妳加油喔」。今天賴清德將與徐榛蔚、傅崐萁見面，雙方如何互動是外界關心的焦點之一。

賴清德下午抵達時比原訂行程延遲10多分鐘，徐榛蔚與傅崐萁並未離席，利用空檔仔細研究簡報內容；賴總統抵達後，分別與徐、傅握手致意。簡報由中央協調官季連成主持，說明目前救災進度，包括清淤進展、堤防加固、校園復課、農田補助及中長期安置方案等。當中賴清德與徐榛蔚咬耳朵討論救災情況。

徐榛蔚會中透過準備的空拍圖指出，光復鄉河川與農水路積淤仍嚴重，要是再遇颱風或強降雨，恐再受泥砂威脅，盼中央加速治水、徹底改善河川排水。傅崐萁則建議，應評估高風險區域的遷村可行性，並加快堰塞湖整治，確保居民安全。

賴清德逐一聆聽地方建議，也請相關部會官員現場回應，指示務必協調資源、加速復建，強調災後重建中央與地方應齊心合作，讓受災居民早日恢復正常生活。

賴清德總統今天下午抵達中央協調所，與花蓮縣長徐榛蔚商討如何救災。記者曾原信／攝影
賴清德總統今天下午抵達中央協調所，與花蓮縣長徐榛蔚商討如何救災。記者曾原信／攝影

