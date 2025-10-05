賴清德下令四大基本功 承諾妥善解決堰塞湖危機
花蓮光復鄉堰塞湖洪災持續第13天，清德總統今天二度下鄉勘災，會中針對堰塞湖安全及災後復原提出四項重點指示，包括掌握馬太鞍溪水位、強化堤防、推動清淤、撤離制度完善等，要求中央與地方協力完成，並承諾妥善解決堰塞湖問題。
賴清德指出，堰塞湖情勢仍不穩定，未來工作必須從四個面向加強，第一是掌握馬太鞍溪水流與水位變化，確認是否暢通安全；第二是強化暫時性堤防施作，穩定水勢、降低再度溢流風險；第三是推動河床清淤工作，確保排水順暢；第四則是完善居民撤離與安置機制，以保障生命安全。
賴清德表示，這四項是災防的基本功，中央與地方都不能輕忽，必須全力以赴；並承諾中央將妥善解決堰塞湖問題，讓警戒從紅色逐步降為黃色，直至完全解除。
賴總統說，家戶清理工作大致已完成百分之百，但仍有部分住戶需要協助，特別是佛祖街的49戶居民，經民眾再次提出申請後，已責成國軍全面投入清理，協助居民重返家園。
賴清德說，花蓮災區清淤工作進度顯著，但後續仍需堅持不懈，確保每一戶都能恢復生活，並發揮人溺己溺精神，與花蓮鄉親站在一起。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
