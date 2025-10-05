中央災變中心：片段畫面刻意扭曲抹黑 將依法函送
對於部分網路社群發文評論中央災害應變中心工作會報在馬太鞍溪橋沖毀時的處置狀況，中央災害應變中心5日表示，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。
中央災害應變中心強調，從9月21日應變中心開設至今，已舉行28次會報，過程中指揮官劉世芳和各部會人員，都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對災害。指揮官劉世芳在擴大徵詢範圍邀請李鴻源、游景雲教授等台灣大學團隊參與評估後，就以最謹慎的方式，於9月21日第三次工作會報中，依台大團隊模擬狀況，以最大範圍1,837戶疏散撤離，盡全力減低馬太鞍溪堰塞湖所造成的災害。
依花蓮縣政府於災害發生前（9月23日下午13時30分）回報之統計資訊，馬太鞍溪下游1,837戶已全數疏散安置完成，包括收容安置185人、依親3,100人、垂直避難5,239人。
中央災害應變中心說明，馬太鞍橋沖毀時，公路局已針對馬太鞍溪橋南、北兩側實施封橋管制，並透過CMS等多元管道發布禁止通行訊息，因此現場影像回報後，指揮官劉世芳隨即指示通知周遭交管人員第二波洪水將更加危險，必須注意自身安全，先行撤離。
副指揮官表示，在中央及地方共同的努力下，復原工作有很大的進展，希望中央各部會持續與花蓮縣政府合作，務必讓災民盡快恢復正常生活。中央災害應變中心強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。
