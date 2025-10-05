快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

視察馬太鞍便橋三階修復 賴清德總統裁示一次發包加速完工

聯合報／ 記者王思慧林麗玉／台北即時報導
針對交通部的三階段修復，賴清德當場指示加速，其中正式橋梁復舊，裁示交通部南北方向的橋是否一次發包或分次發包，如果可以的話就一次發包，可以提前完工。圖／引用供訊直播
針對交通部的三階段修復，賴清德當場指示加速，其中正式橋梁復舊，裁示交通部南北方向的橋是否一次發包或分次發包，如果可以的話就一次發包，可以提前完工。圖／引用供訊直播

花蓮光復鄉堰塞湖洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉視察馬太鞍便橋修復進度。針對交通部的三階段修復，賴清德當場指示加速，其中正式橋梁復舊，裁示交通部南北方向的橋是否一次發包或分次發包，如果可以的話就一次發包，可以提前完工。

賴清德今天下午也視察馬太鞍溪便橋三階段的復舊進度，交通部公路總局表示，他們是根據賴總統9月25日視察的三點指示，會在一個月10月15日完成涵管便道；明年一月完成鋼便橋；至於正式的橋梁會在明年底先完成南下線，採單線雙向通車，116年底完成南北各一線通行。

公路總局表示，未來正式的橋梁會大幅抬高4.5米，也會減少落墩處，減少土石衝擊，並設計抗衝突，並會包覆鋼板提高納衝力。

賴清德視察便橋工程也裁示表示，大家辛苦了，這次的馬太鞍溪堰塞湖後續清淤、疏濬，環境維護、找失蹤人口等都非常重要，他今天的視察主要是來看工程，其中便橋工程感謝交通部有依照他指示。賴當場指示加入，提到南北方向的橋是否一次發包，或分次發包，如果可以的話，就一次發包可以提前完工。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

影／賴清德視察光復 徐榛蔚要中央多想辦法

賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

相關新聞

凌濤控劉世芳訕笑花蓮洪災 中央災變中心喊抹黑將函送法辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤質疑，9月23日，馬太鞍溪潰堤半小時後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕...

視察馬太鞍便橋三階修復 賴清德總統裁示一次發包加速完工

花蓮光復鄉堰塞湖洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉視察馬太鞍便橋修復進度。針對交通部的三階段修復，賴清德當場指示加速...

中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統今天二度下鄉勘災，針對目前仍有6人失聯，總統指示，一定要找到人，「分秒必爭...

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

花蓮光復鄉洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉，並於洪災後，首度與花蓮縣長徐榛蔚同框合作救災，立委傅崐萁也陪同視察馬太...

影／賴清德視察光復 徐榛蔚要中央多想辦法

賴清德總統下午前往光復鄉視察災情，並聽取地方意見，花蓮縣長徐榛蔚表示，擔心下周若哈隆颱風來襲，是否又將讓災情重演，對此賴...

網傳馬太鞍溪橋遭沖毀劉世芳發出呵呵笑 災變中心：抹黑將依法究辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。中央災變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。