視察馬太鞍便橋三階修復 賴清德總統裁示一次發包加速完工
花蓮光復鄉堰塞湖洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉視察馬太鞍便橋修復進度。針對交通部的三階段修復，賴清德當場指示加速，其中正式橋梁復舊，裁示交通部南北方向的橋是否一次發包或分次發包，如果可以的話就一次發包，可以提前完工。
賴清德今天下午也視察馬太鞍溪便橋三階段的復舊進度，交通部公路總局表示，他們是根據賴總統9月25日視察的三點指示，會在一個月10月15日完成涵管便道；明年一月完成鋼便橋；至於正式的橋梁會在明年底先完成南下線，採單線雙向通車，116年底完成南北各一線通行。
公路總局表示，未來正式的橋梁會大幅抬高4.5米，也會減少落墩處，減少土石衝擊，並設計抗衝突，並會包覆鋼板提高納衝力。
賴清德視察便橋工程也裁示表示，大家辛苦了，這次的馬太鞍溪堰塞湖後續清淤、疏濬，環境維護、找失蹤人口等都非常重要，他今天的視察主要是來看工程，其中便橋工程感謝交通部有依照他指示。賴當場指示加入，提到南北方向的橋是否一次發包，或分次發包，如果可以的話，就一次發包可以提前完工。
