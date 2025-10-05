中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統今天二度下鄉勘災，針對目前仍有6人失聯，總統指示，一定要找到人，「分秒必爭」，每位失聯者可能都在等待救援。
賴清德今天下午關心光復鄉災後復原情形，在下午2時抵達中央災害應變中心前進協調所，待了1個多小時才離開，會中除了聆聽中央前進協調所總協調官季連成簡報報告、縣長徐榛蔚提出地方需求外，也提出相關指示。
賴清德表示，有多少人受傷、失蹤，甚至不幸罹難，這個數據要很準確，每個數字都代表一條性命，要求大家盡全力找失蹤人口，「他們可能正等待救援」，分秒必爭，明天就是中秋節，來看災後復原進度到哪裡，中央如何進一步跟地方合作，跟花蓮鄉親站在一起。
賴清德說，上次在堰塞湖洪水災情後，自己就到花蓮勘災，除了向罹難的民眾表達哀悼，也祝福傷者早日復原，同時也安慰所有的家屬。
目前失聯6人當中，光復鄉自強路高姓男子外出失聯、武昌街85巷林姓男子、蔡姓女子夫妻倆外出失聯，仍難以搜救；同在佛祖街336巷的高姓男子被沖走、黃姓女子失聯、張姓女子也疑似被沖走，消防持續搜救中。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言