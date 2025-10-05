中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統今天二度下鄉勘災，針對目前仍有6人失聯，總統指示，一定要找到人，「分秒必爭」，每位失聯者可能都在等待救援。

賴清德今天下午關心光復鄉災後復原情形，在下午2時抵達中央災害應變中心前進協調所，待了1個多小時才離開，會中除了聆聽中央前進協調所總協調官季連成簡報報告、縣長徐榛蔚提出地方需求外，也提出相關指示。

賴清德表示，有多少人受傷、失蹤，甚至不幸罹難，這個數據要很準確，每個數字都代表一條性命，要求大家盡全力找失蹤人口，「他們可能正等待救援」，分秒必爭，明天就是中秋節，來看災後復原進度到哪裡，中央如何進一步跟地方合作，跟花蓮鄉親站在一起。

賴清德說，上次在堰塞湖洪水災情後，自己就到花蓮勘災，除了向罹難的民眾表達哀悼，也祝福傷者早日復原，同時也安慰所有的家屬。

目前失聯6人當中，光復鄉自強路高姓男子外出失聯、武昌街85巷林姓男子、蔡姓女子夫妻倆外出失聯，仍難以搜救；同在佛祖街336巷的高姓男子被沖走、黃姓女子失聯、張姓女子也疑似被沖走，消防持續搜救中。 賴清德總統（左）今天下午到前進協調所，與花蓮縣長徐榛蔚（右）交換意見。記者曾原信／攝影

