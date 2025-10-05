快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

聯合報／ 記者王思慧林麗玉／台北即時報導
花蓮光復鄉洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉，並於洪災後，首度與花蓮縣長徐榛蔚同框合作救災，立委傅崐萁也陪同視察馬太鞍堤防、深水槽修復。圖／引用供訊直播
花蓮光復鄉洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉，並於洪災後，首度與花蓮縣長徐榛蔚同框合作救災，立委傅崐萁也陪同視察馬太鞍堤防、深水槽修復。賴關心這次洪災是否因開口堤釀災？後續修復進度？水利署表示，預計明年4月目標復健原來土堤，後年年底建構超級大堤。

賴清德今天第二度下鄉視察洪災修復進度，下午第一個視察行程是看馬太鞍堤防、深水槽修復進度。水利署簡報表示，為避免再度發生淹水災情，將加快馬太鞍溪疏濬，昨天已經完成三層保護，水利署會以明年底前完成600萬方疏濬為目標，將河道清出五米深的水流。

不過水利署也提到，由於馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，以過去經驗看，土方會持續隨著水流下來，為因應未來10年、20年防災，會建構穩定的水流槽路，預計下周二就會與疏濬廠商訂好施工簽約，會依照院長裁示系統化治水，會看堰塞湖風險建構穩定槽路。

賴清德也相當關心堤防的開口部分，是否釀災？水利署表示，台灣有24條溪流，15條、65處都設有開口堤，不是馬太鞍溪獨有，開口堤可以方便市區排水，也保護堤防，澄清外界質疑洪災非開口堤造成，今天造成淹水，是因多點溢流，導致堤防被掏刷破壞，會在明年汛期前，至少清300點，設定目標會努力衝到500，要恢復到100年的防洪頻率標準。

水利署也提到，未來馬太鞍溪這邊會建構超級堤防，尤其另一邊鳳林就是台灣第一個超級堤防，有50公尺寬的大堤防，這邊馬太鞍這邊也會做一個超級大堤防，預計明年4月會先朝復健原來的土堤，後年年底建構大堤防，與左岸對等，超級大堤防會有50米寬，高度會與左岸配合，長度會有5公里大堤。

花蓮光復鄉洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉，並於洪災後，首度與花蓮縣長徐榛蔚同框合作救災，立委傅崐萁也陪同視察馬太鞍堤防、深水槽修復。引用供訊直播
堰塞湖 馬太鞍溪

