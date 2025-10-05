快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

影／賴清德視察光復 徐榛蔚要中央多想辦法

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
賴清德總統（左）下午前往花蓮光復鄉視察災情，縣長徐榛蔚（右）要求中央多出點力，賴清德則回應會持續投入救災資源。記者曾原信／攝影
賴清德總統（左）下午前往花蓮光復鄉視察災情，縣長徐榛蔚（右）要求中央多出點力，賴清德則回應會持續投入救災資源。記者曾原信／攝影

賴清德總統下午前往光復鄉視察災情，並聽取地方意見，花蓮縣長徐榛蔚表示，擔心下周若哈隆颱風來襲，是否又將讓災情重演，對此賴清德總統回應，已指示中央各單位包括國軍全力協助救災，並且也請地方提出需求，中央將全力投入資源協助。

花蓮縣長徐榛蔚擔心，下周若再有颱風，恐讓災情復發。記者曾原信／攝影
花蓮縣長徐榛蔚擔心，下周若再有颱風，恐讓災情復發。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）下午前往花蓮光復鄉視察災情，並指示中央各單位要全力救災。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）下午前往花蓮光復鄉視察災情，並指示中央各單位要全力救災。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

賴清德總統七股視察風災後復建 肯定中央地方合力成果

賴清德發文祝賀高市早苗 讚「台灣堅定的友人」

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

Fata’an災民盼集體安置 徐榛蔚：與族人共同推動

相關新聞

凌濤控劉世芳訕笑花蓮洪災 中央災變中心喊抹黑將函送法辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤質疑，9月23日，馬太鞍溪潰堤半小時後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕...

視察馬太鞍便橋三階修復 賴清德總統裁示一次發包加速完工

花蓮光復鄉堰塞湖洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉視察馬太鞍便橋修復進度。針對交通部的三階段修復，賴清德當場指示加速...

中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統今天二度下鄉勘災，針對目前仍有6人失聯，總統指示，一定要找到人，「分秒必爭...

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

花蓮光復鄉洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉，並於洪災後，首度與花蓮縣長徐榛蔚同框合作救災，立委傅崐萁也陪同視察馬太...

影／賴清德視察光復 徐榛蔚要中央多想辦法

賴清德總統下午前往光復鄉視察災情，並聽取地方意見，花蓮縣長徐榛蔚表示，擔心下周若哈隆颱風來襲，是否又將讓災情重演，對此賴...

網傳馬太鞍溪橋遭沖毀劉世芳發出呵呵笑 災變中心：抹黑將依法究辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。中央災變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。