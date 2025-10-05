影／賴清德視察光復 徐榛蔚要中央多想辦法

賴清德總統下午前往光復鄉視察災情，並聽取地方意見，花蓮縣長徐榛蔚表示，擔心下周若哈隆颱風來襲，是否又將讓災情重演，對此賴清德總統回應，已指示中央各單位包括國軍全力協助救災，並且也請地方提出需求，中央將全力投入資源協助。 花蓮縣長徐榛蔚擔心，下周若再有颱風，恐讓災情復發。記者曾原信／攝影 賴清德總統（中）下午前往花蓮光復鄉視察災情，並指示中央各單位要全力救災。記者曾原信／攝影

