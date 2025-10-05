新北近百師生馳援花蓮 災後復原兩校園

快訊

中央社／ 新北5日電

新北市教育局號召近百名志工團隊前往花蓮，投入光復商工及光復國中復原清理工作，展現跨縣市攜手守護孩子的決心與行動力，協助「光復」校園，盼讓當地能早日回到正常教學。

教育局今天發布新聞稿指出，花蓮縣光復鄉遭洪災重創，光復商工及光復國中校園環境嚴重受損。新北市教育局立即啟動整備支援災後復原物資，調度高壓清洗機50組、大小水管車組50箱、70尺延長電纜捲線40組等相關清理設備，火速送抵花蓮，並號召近百名志工團隊投入復原清理。

新北市教育局長張明文表示，孩子們的學習權益最重要，即使遭遇災害，也必須儘快恢復安全整潔的校園環境。新北市過去也曾歷經颱風淹水與泥沙淤積的挑戰，深知災後復原的艱辛。

他表示，在得知花蓮受災情況後，立即調度各校的高壓清洗機與相關設備，同時號召志工團隊投入清理。這不僅是支援，更是教育界彼此串連、分享經驗的機會，希望透過新北的支援，能協助光復商工與光復國中加快復原的腳步，讓師生早日回到正常教學。

鶯歌工商實習處主任廖昱誠表示，在救災復原工作上，大家分工合作，有人鏟泥、有人搬運，一桶一桶地將污泥清出校外。透過這樣的協力合作，不僅幫助受災學校恢復環境，也讓參與的學生體會到付出與助人的價值。

