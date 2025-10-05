花蓮堰塞湖洪災埋沒農地 農業部每公頃補助10萬
農業部表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害導致農田遭土沙埋沒，將實施專案救助，埋沒農地專案補助及休耕補貼包含光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等，每公頃補助新台幣10萬元。
馬太鞍溪堰塞湖災害導致花蓮縣光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地區農田嚴重埋沒受損，農業部今天發布新聞稿表示，針對高達600公頃、600萬立方公尺的農田泥沙量，將跨部會合作專案處理；也將同時啟動埋沒農地的復原重建補助、專案休耕補貼、低利貸款協助等措施。
為使遭土石埋沒的農田早日復原，農田水利署針對緊急區位已有規劃，將優先處理，並於兩天內請專業廠商施作；至於較大面積的埋沒農田復原工作，將配合中央前進協調所調度，透過跨部會合作，共同進行專案處理。
此外，有63公頃農田雖未遭埋沒，但農水路受到災情影響嚴重阻塞，農田水利署也已在災後第一時間緊急加派人力清淤，目前工程持續進行中，以利未受埋沒的農田有水可用。
農業部也專案辦理埋沒農地的復原重建補助，同時給予休耕補貼，協助無法立即回復耕作的農民度過難關。
專案補助地區為光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等遭土石淹沒而受損的農業用地，凡符合資格的農業用地所有權人，每公頃將補助10萬元，以支持農友投入農地復原與重建，專案補助受理期間10月7日起至31日止，後續將視實際狀況滾動調整。
由於農地遭土石淹沒，農民在短期內無法復耕，沒有收入來源，農業部也將提供「專案休耕補貼」，不受不得連休的限制，每期作每公頃補貼4.4萬元，全年最多核給2個期作，合計每公頃8.8萬元。農友可循往年申報綠色環境給付的方式，於明年1月2日至2月6日，向當地鄉、鎮公所（「小地主大專業農政策」輔導的大專業農請至農會）提出申請。
在低利貸款協助部分，除原來農業天然災害低利貸款免息1年協助措施外，另經行政院公告為災區，自災害發生日起算1年內，受災農漁業者可檢具受災證明文件，向原貸款經辦機構申請，既有專案農貸亦得免息1年；之後並將視農田清淤進度，主動公告延長免息期間，至農田恢復耕作。
農業部說，將於10月7日起配合中央前進指揮所，派員加入在光復鄉設立的「一站式服務窗口」，提供受災農民面對面的諮詢服務。同時也已設置諮詢專線449-9595（手機加02）及官網專區，有需要的農民可多加利用。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言