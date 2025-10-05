凌濤控劉世芳訕笑花蓮洪災 中央災變中心喊抹黑將函送法辦
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤質疑，9月23日，馬太鞍溪潰堤半小時後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，並暗示是內政部長劉世芳。中央災害應變中心指出，災後復原仍在進行，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依「災害防救法」函送法辦。
中央災害應變中心今天還原事實指出，9月21日應變中心開設至今，已舉行28次會報；過程中指揮官劉世芳和各部會人員都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對；劉世芳也因此邀請前內政部長李鴻源、教授游景雲台灣大學團隊參與評估後，以最大範圍1837戶疏散撤離，全力降低災害。
中央災害應變中心續指，9月23日下午13時30分，花蓮縣政府回報，馬太鞍溪下游1837戶已全數疏散安置完成，包括收容安置185人、依親3100人、垂直避難5239人。
中央災害應變中心說明，馬太鞍橋沖毀時，公路局已針對馬太鞍 溪橋南、北兩側實施封橋管制，並透過CMS等多元管道發布禁止通行訊息，因此現場影像回報後，指揮官劉世芳隨即指示通知周遭交管人 員第二波洪水將更加危險，必須注意自身安全，先行撤離。
中央災害應變中心副指揮官、經濟部主秘莊銘池表示，在中央及地方共同的努力下，復原工作有很大的進展，希望中央各部會持續與花蓮縣政府合作，務必讓災民盡快恢復正常生活。
