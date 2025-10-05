網傳馬太鞍溪橋遭沖毀劉世芳發出呵呵笑 災變中心：抹黑將依法究辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。中央災變中心今天指出劉世芳及各部會人員都以保全民眾安全為最高原則來應對災害，對於扭曲抹黑將依災害防救法函送法辦。

有網友昨天晚間在PTT發文，中央災害應變中心9月23日第8次工作會報中，劉世芳看到馬太鞍溪橋被沖毀，第一時間發出一串魔性笑聲，網友詢問：指揮官這反應正常嗎？

國民黨桃園市議員凌濤也直指，中央災害應變中心在馬太鞍溪堰塞湖潰壩當天下午3時召開「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，會中竟出現令人錯愕的對話，當時官員A說「哇！有人開車在那邊拍喔！？太神勇了」，接著又問「這是馬太鞍溪橋？」在官員B回答「對，剩下橋墩」後，官員A竟發出「呵呵呵呵」的魔性訕笑聲，隨後才說「天啊」。

凌濤指出，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳，並怒批「冷血官員，卓院長還要放任嗎？」

對此中央災害應變中心今天下午聲明表示，部分網路社群發文評論中央災變中心工作會報在馬太鞍溪橋沖毀時的處置狀況，工作會報過程中指揮官劉世芳和各部會人員，都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對災害。

另外指揮官劉世芳邀請李鴻源、游景雲教授等台灣大學團隊參與評估後，已於9月21日第三次工作會報中，依台大團隊模擬狀況以最大範圍1837戶疏散撤離，盡全力減低馬太鞍溪堰塞湖所造成的災害。依花蓮縣政府於災害發生前（9月23日下午13時30分）回報之統計資訊，馬太鞍溪下游1837戶已全數疏散安置完成，包括收容安置185人、依親 3100人、垂直避難5239人。

中央災害應變中心指出，馬太鞍橋沖毀時，公路局已針對馬太鞍溪橋南、北兩側實施封橋管制，並透過CMS等多元管道發布禁止通行訊息，因此現場影像回報後，指揮官劉世芳隨即指示通知周遭交管人員第二波洪水將更加危險，必須注意自身安全先行撤離。中央災害應變中心強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依災害防救法函送法辦。 國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳（圖）。圖／聯合報系資料照片 國民黨桃園市議員凌濤（圖）今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

商品推薦