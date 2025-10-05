台水：花蓮光復穩壓供水 大馬鑽井成功出水添助力

快訊

中央社／ 台北5日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，光復地區災情慘重。不過台灣自來水公司今天表示，截至10月3日，花蓮縣光復鄉除了「已不具居住條件」戶，其餘皆已穩壓供水；另外，大馬鑽井成功出水，讓台水供水支援再添動能。

台水說明，目前全區設置33處供水站，投入16部水車，截至今天（5日）上午8時，累計運補731車次，共3427噸水，因應民眾清理家園供水需求。

台水公司指出，多項緊急水源工程已完成，大馬鑽井於昨天成功出水，日出水量約588立方公尺，有效強化地區供水穩定，台水公司仍將持續24小時運補與進行檢修作業。

截至今天，檢修漏作業及民眾通報數量共計320件，其中屬台水公司權責部分為200件，大多已完成，剩餘9件加速搶修中。另120件屬家戶內線漏水，均已轉介水電志工，目前已完成36件，剩餘案件將由台水洽志工團體追蹤至完成。後續由台水、台電成立專案小組，巡迴訪查水電維修需求後，轉行政院東部辦公室（0906-002-445）整合（自來水、電力及污水），辦理媒合志工作業，以加速民眾水電內線復原。

台水公司強調，將持續瞭解收容所、學校及家戶等用水需求，並協助災區民眾早日恢復日常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪 台電 台水

