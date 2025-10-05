台糖救災關鍵支援！緊急提供逾五公頃土地 助安置光復受災戶

「我們的團隊在9月29日陸續平安回台北，也在9月29日晚間開始討論，有一些經驗我覺得可以寫出來做點紀錄，也給其他單位作為參考」。作家林立青於社群平台分享近日所屬團隊前進花蓮災區救援建議：在所屬團隊方面，林立青認為可以加強人力調配、工具設備的補足與升級；至於在政府方面，林立青則認為政府清理災區，沒有妥善規劃與宣導，再加上政府提供設備的同時沒有指引使用知識。

2025-10-05 12:45