快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

台糖救災關鍵支援！緊急提供逾五公頃土地 助安置光復受災戶

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖在光復救災中扮演關鍵支援角色，免費提用水清淤、免費提供救災人員盥洗、免費提供救災用油、現也提供逾五公頃安置受災戶、10公頃土地堆置土方。圖為光復糖廠提供免費清淤用水情況。台糖／提供
台糖在光復救災中扮演關鍵支援角色，免費提用水清淤、免費提供救災人員盥洗、免費提供救災用油、現也提供逾五公頃安置受災戶、10公頃土地堆置土方。圖為光復糖廠提供免費清淤用水情況。台糖／提供

馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤造成花蓮光復鄉9月23日災情，台糖扮演救災緊急支援角色。為安置光復受災戶，截至4日，緊急釋出逾五公頃土地。另外，台糖提供近10公頃土地，消化龐大土方。

因許多民宅下水道、電線管路遭泥流灌入，居民暫時無法回家，台糖將配合提供安置災民用地。台糖現有2.5公頃平地造林地，可提供救災單位參考。4日下午再增加另外約2.5公頃土地，加起來超過5公頃。

台糖原先提供A跟B平地造林土地，共2.5公頃。A處為光復鄉新庄段1485地號面積14,835.2㎡，特定農業區農牧用地，現況平地造林地。

B處光復鄉大和段367(2109,67㎡)、368(4133.35㎡)、369(4571.59㎡)地號計10,814.61㎡，鄉村區乙種建築用地，現況造林地。

4日增加C處為光復鄉新庄段868、869、870～877、879及880地號計12筆面積計3.036632公頃（大農農場81耕區），特定農業區農牧用地，用途短期租賃地(2人)，作種苗場、空地使用。

此外，台灣中油公司主動調度油品資源，確保第一線救災能量不中斷。中油位於花蓮縣光復鄉直營加油站（馬太鞍站及光復站）及台糖大進站提前於10月2日18時啟動緊急救災加油系統，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可至上述加油站加油；非使用重機械的志工也可持身分證及行照，前往上述加油站辦理申請登記後即可加油，為緊急救災行動提供最直接的後勤支援。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮救災怎改進？林立青建議政府：提供專業設備也供使用知識

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

影／台中警消、義消揪團赴花蓮 看到災情不捨盼鏟土助復原

南市完成10行政區地籍圖重測…這些權益不能不知

相關新聞

藍指劉世芳對花蓮洪災冷血訕笑 綠委喊誇張：為縣長無能轉移焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變...

台糖救災關鍵支援！緊急提供逾五公頃土地 助安置光復受災戶

馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤造成花蓮光復鄉9月23日災情，台糖扮演救災緊急支援角色。為安置光復受災戶，截至4日，緊急釋出逾五公...

花蓮救災怎改進？林立青建議政府：提供專業設備也供使用知識

「我們的團隊在9月29日陸續平安回台北，也在9月29日晚間開始討論，有一些經驗我覺得可以寫出來做點紀錄，也給其他單位作為參考」。作家林立青於社群平台分享近日所屬團隊前進花蓮災區救援建議：在所屬團隊方面，林立青認為可以加強人力調配、工具設備的補足與升級；至於在政府方面，林立青則認為政府清理災區，沒有妥善規劃與宣導，再加上政府提供設備的同時沒有指引使用知識。

「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，中央前進協調所總協調官季連成表示，目前清溝是重點工作之一，有30公里的側溝側溝淤泥要...

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

花蓮堰塞湖洪患沖帶下來驚人土量，目前完成住家街道清淤，而田地被厚厚的淤土覆蓋，農民束手無策。根據中央災害應變中心統計，連...

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。