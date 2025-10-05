藍指劉世芳對花蓮洪災冷血訕笑 綠委喊誇張：為縣長無能轉移焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳，也怒批「冷血官員，卓院長還要放任嗎？」

民進黨立委許智傑指出，大家在了解情況、處理問題，國民黨不要故意採取工作團隊中的一個畫面，就扭曲成訕笑，他覺得太誇張了，不需要為了縣長無能轉移焦點。

