「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，中央前進協調所總協調官季連成表示，目前清溝是重點工作之一，有30公里的側溝側溝淤泥要清，會提供500支水溝勺，每村有80台高壓清洗機，要盡快清除水溝淤泥。環境部長彭啟明指出，清溝車清理長度有限，號召「溝勺超人」加入清溝行列。
季連成指出，截至今天上午10時，進入光復車站約1400人；昨天接受任務的志工有3650人，其他志工因流動無法統計，不過車站有2萬多人次進出，今天有大部分志工會做清溝工作，一部分志工做沙包，另一部分挖土，有專業志工就幫忙做水電，只要進到災區都會分配工作。
季連成說，目前家屋清除工作大致上達到100％，另外受災較嚴重的89戶，因無法與屋主取得聯繫等原因，國軍無法入屋處理，不過經過軍方聯繫，已陸續聯絡到屋主，89戶中昨天已完成49戶房屋清除工作。除佛祖街外，街區道路清除工作已達到95％，今天會繼續處理道路淤泥、垃圾及側溝淤土，今天會繼續處理並完成至98％。
彭啟明表示，目前清出的淤泥跟垃圾重量高達7萬6604噸，家戶大致上已完成100％，現在最重要的就是清理側溝跟水溝，由於街區側溝長達30公里，且巷弄內側溝蓋每2公尺就有1個，等於1公里有500個水溝蓋，數量非常可觀，仍需要志工協助開蓋清理側溝。
彭啟明說，現已調動8台清溝車，但這次清淤太嚴重，水溝全被淤泥堵住，清溝車一天只能清20至60公尺，今天會調動650個清溝勺。很多志工自發到災區，如果要清溝要注意安全，盡量選小的側溝蓋，希望這2天可以清完水溝跟側溝，讓家戶馬桶通暢。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言