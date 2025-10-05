「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，中央前進協調所總協調官季連成表示，目前清溝是重點工作之一，有30公里的側溝側溝淤泥要清，會提供500支水溝勺，每村有80台高壓清洗機，要盡快清除水溝淤泥。環境部長彭啟明指出，清溝車清理長度有限，號召「溝勺超人」加入清溝行列。

季連成指出，截至今天上午10時，進入光復車站約1400人；昨天接受任務的志工有3650人，其他志工因流動無法統計，不過車站有2萬多人次進出，今天有大部分志工會做清溝工作，一部分志工做沙包，另一部分挖土，有專業志工就幫忙做水電，只要進到災區都會分配工作。

季連成說，目前家屋清除工作大致上達到100％，另外受災較嚴重的89戶，因無法與屋主取得聯繫等原因，國軍無法入屋處理，不過經過軍方聯繫，已陸續聯絡到屋主，89戶中昨天已完成49戶房屋清除工作。除佛祖街外，街區道路清除工作已達到95％，今天會繼續處理道路淤泥、垃圾及側溝淤土，今天會繼續處理並完成至98％。

彭啟明表示，目前清出的淤泥跟垃圾重量高達7萬6604噸，家戶大致上已完成100％，現在最重要的就是清理側溝跟水溝，由於街區側溝長達30公里，且巷弄內側溝蓋每2公尺就有1個，等於1公里有500個水溝蓋，數量非常可觀，仍需要志工協助開蓋清理側溝。

彭啟明說，現已調動8台清溝車，但這次清淤太嚴重，水溝全被淤泥堵住，清溝車一天只能清20至60公尺，今天會調動650個清溝勺。很多志工自發到災區，如果要清溝要注意安全，盡量選小的側溝蓋，希望這2天可以清完水溝跟側溝，讓家戶馬桶通暢。 花蓮光復鄉有30公里的側溝側溝淤泥要清，中央會提供500支水溝勺，號召「溝勺超人」加入清溝行列。記者王思慧／攝影 花蓮光復鄉有30公里的側溝側溝淤泥要清，中央會提供500支水溝勺，號召「溝勺超人」加入清溝行列。記者王思慧／攝影

