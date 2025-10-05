花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理
花蓮堰塞湖洪患沖帶下來驚人土量，目前完成住家街道清淤，而田地被厚厚的淤土覆蓋，農民束手無策。根據中央災害應變中心統計，連日來國軍、各縣市政府及鏟子志工、災民等，才清了7萬多噸淤土，還有將近600萬公噸，這些土會在災害復原告一段落後處理。
環境部統計到昨晚，總共清出來的淤泥與垃圾7萬6600多公噸，下階段針對農田淤土及受災農民啟動「專案」處理。
中災救災總協調官、行政院政委季連成表示，農田淤土將近600公頃，這土下階段會有「專案」處理，針對農田裡的住家或屋主，國土署提出短中長期方案，有關農田部分從10月7日開始，農業部在光復鄉開設農田服務平台，專門負責農田地主及農戶的補助方案，包含補助、慰問金、生計補助金及補貼等，會有「一站化服務」，接受農戶申請服務。
季連成強調，多達600萬公頃的淤土會產生600萬立方公尺的土量，這個概念是目前災區的土量才清了7萬多公噸，600萬噸的土數量非常非常高，會採專案處理，在災害復原告一段落後，針對農田部分來做處理工作。
中央災害應變中心說明，針對堆積在農田土方量600萬立方公尺，先規畫這兩天請廠商進場施工，農業部提出相關救助方案，正在網路上公布，成立一站化服務讓地主申請，補助金跟每年收成金額都在服務的範圍裡。
