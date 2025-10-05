馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

快訊

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳（圖）。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳，也怒批「冷血官員，卓院長還要放任嗎？」

凌濤表示，9月23日下午2點50分馬太鞍溪堰塞湖潰堤，中央災害應變中心當天下午3點召開「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，會中竟出現令人錯愕的對話，當時官員A說「哇！有人開車在那邊拍喔！？太神勇了」，接著又問「這是馬太鞍溪橋？」在官員B回答「對，剩下橋墩」後，官員A竟發出「呵呵呵呵」的魔性訕笑聲，隨後才說「天啊」。

凌濤表示，中央轄管馬太鞍溪潰堤造成多人喪生，家園尚待清淤恢復，中央至今無任何官員負責，當行政院長卓榮泰提出要檢討究責時，他要提供上述資料，呼籲卓院長不該放任冷血官員。

凌濤說，賴清德總統在屏東提及颱風時也笑呵呵、笑容滿面，是再也不必關心國人觀感？還是在賴清德心中藍綠執政縣市有別，國人還分藍綠？令人搖頭。

凌濤表示，正當全國國人不分黨派投入救災、關心救災，花蓮第一線的災民也還在恢復家園，國人期待的是看到中央政府趕緊解決問題、趕緊災後重建，但聽到這樣的一段對話，他不禁要問中央政府，是否真的聽見人民心聲？他沉痛的呼籲中央政府，立即檢討救災、懲處不適任的中央官員，讓地方政府能夠全心專心投入復原工作。

國民黨桃園市議員凌濤（圖）今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，他質疑這位官員就是內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員...

