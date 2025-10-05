海軍官校生犧牲假期 學長率學弟妹赴花蓮當鏟子超人

儘管是中秋連假團圓日，但仍有來自四面八方的志工投入花蓮地區災後復原工作。來自海軍官校的學生郭靖珩號召校内學弟妹，犧牲難得連假，赴光復鄉當鏟子超人投入救災，為軍媒所披露。

國防部「青年日報」今天報導，來自海軍官校的學生郭靖珩在校內號召，邀請同學及學弟妹們一同前往光復鄉擔任志工，以實際行動支持國家與國人。

郭靖珩表示，身為軍校生，應當體認保家衛國的軍人天職，而透過此次參與志工活動，更讓他堅定自己未來投身軍旅的志向，期許自己能夠成為守護家園的堅實骨幹。

據了解，郭靖珩是海軍官校4年級「學習總隊長」，今年暑假曾代表海官至美海軍暑訓1個月，歷經航訓、海訓，並通過鑑測得以同乘美軍T-34教練機、海訓。值得一提的是，其父當年也是海官79年班的學習總隊長。 郭靖珩是海軍官校4年級學習總隊長，今年暑假曾代表海官至美海軍暑訓1個月。圖/讀者提供 海軍官校四年級學生郭靖珩號召校内學弟妹利用中秋假期投入花蓮救災，為軍媒所披露。圖/取自國防部靑年日報

