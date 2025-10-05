快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

聽新聞
0:00 / 0:00

海軍官校生犧牲假期 學長率學弟妹赴花蓮當鏟子超人

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
郭靖珩是海軍官校4年級學習總隊長。圖/讀者提供
郭靖珩是海軍官校4年級學習總隊長。圖/讀者提供

儘管是中秋連假團圓日，但仍有來自四面八方的志工投入花蓮地區災後復原工作。來自海軍官校的學生郭靖珩號召校内學弟妹，犧牲難得連假，赴光復鄉當鏟子超人投入救災，為軍媒所披露。

國防部「青年日報」今天報導，來自海軍官校的學生郭靖珩在校內號召，邀請同學及學弟妹們一同前往光復鄉擔任志工，以實際行動支持國家與國人。

郭靖珩表示，身為軍校生，應當體認保家衛國的軍人天職，而透過此次參與志工活動，更讓他堅定自己未來投身軍旅的志向，期許自己能夠成為守護家園的堅實骨幹。

據了解，郭靖珩是海軍官校4年級「學習總隊長」，今年暑假曾代表海官至美海軍暑訓1個月，歷經航訓、海訓，並通過鑑測得以同乘美軍T-34教練機、海訓。值得一提的是，其父當年也是海官79年班的學習總隊長。

郭靖珩是海軍官校4年級學習總隊長，今年暑假曾代表海官至美海軍暑訓1個月。圖/讀者提供
郭靖珩是海軍官校4年級學習總隊長，今年暑假曾代表海官至美海軍暑訓1個月。圖/讀者提供
海軍官校四年級學生郭靖珩號召校内學弟妹利用中秋假期投入花蓮救災，為軍媒所披露。圖/取自國防部靑年日報
海軍官校四年級學生郭靖珩號召校内學弟妹利用中秋假期投入花蓮救災，為軍媒所披露。圖/取自國防部靑年日報

堰塞湖 馬太鞍溪 國防部 中秋節 軍人 鏟子超人

延伸閱讀

籃籃化身「忍者龜」！赴花蓮災區黑衣素顏入水溝鏟泥

影／台中警消、義消揪團赴花蓮 看到災情不捨盼鏟土助復原

水電超人也現身！花蓮光復洪災第12天 志工分流助救災

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

相關新聞

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員...

「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，中央前進協調所總協調官季連成表示，目前清溝是重點工作之一，有30公里的側溝側溝淤泥要...

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

花蓮堰塞湖洪患沖帶下來驚人土量，目前完成住家街道清淤，而田地被厚厚的淤土覆蓋，農民束手無策。根據中央災害應變中心統計，連...

花蓮每日1500志工仍不夠 議員急尋有「專業證照」者

花蓮災後復原持續進行，每日約需3000名志工支援，截至上午十點僅媒合約半數。家屋內清淤已完成，但戶外區域、後巷及排水溝仍有待整理。民眾可至火車站志工服務台登記報到，協助分配至最需要的地點。

海軍官校生犧牲假期 學長率學弟妹赴花蓮當鏟子超人

儘管是中秋連假團圓日，但仍有來自四面八方的志工投入花蓮地區災後復原工作。來自海軍官校的學生郭靖珩號召校内學弟妹，犧牲難得連假...

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達九成，今天是倒數最後一天。繼上月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。