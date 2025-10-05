聽新聞
0:00 / 0:00
海軍官校生犧牲假期 學長率學弟妹赴花蓮當鏟子超人
儘管是中秋連假團圓日，但仍有來自四面八方的志工投入花蓮地區災後復原工作。來自海軍官校的學生郭靖珩號召校内學弟妹，犧牲難得連假，赴光復鄉當鏟子超人投入救災，為軍媒所披露。
國防部「青年日報」今天報導，來自海軍官校的學生郭靖珩在校內號召，邀請同學及學弟妹們一同前往光復鄉擔任志工，以實際行動支持國家與國人。
郭靖珩表示，身為軍校生，應當體認保家衛國的軍人天職，而透過此次參與志工活動，更讓他堅定自己未來投身軍旅的志向，期許自己能夠成為守護家園的堅實骨幹。
據了解，郭靖珩是海軍官校4年級「學習總隊長」，今年暑假曾代表海官至美海軍暑訓1個月，歷經航訓、海訓，並通過鑑測得以同乘美軍T-34教練機、海訓。值得一提的是，其父當年也是海官79年班的學習總隊長。
