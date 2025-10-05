花蓮每日1500志工仍不夠 議員急尋有「專業證照」者
花蓮縣議員胡仁順昨（4）日在臉書粉專表示，佛祖街目前有大型重機具作業，現場危險，為避免意外及影響進度，志工暫時不要進入。早期清淤時曾因人潮太多導致機具無法進場，如今已有管制，請志工依調度行動。
他提到，現階段清理重點在重機具無法進入的後巷與小巷，住戶若發現淤泥尚未清除，可向村長回報，志工則可詢問當地居民確認。排水溝若有大量積沙，可以挖得到就挖，挖不到的不需要爬進去。
胡仁順表示，花蓮災後復原持續進行，每日約需3000名志工支援，截至昨天上午十點僅媒合約半數。災民家屋內清淤已完成，但戶外區域、後巷及排水溝仍有待整理。民眾可至火車站志工服務台登記報到，協助分配至最需要的地點。
而目前最缺乏的是「具備證照的水電師傅及重機具駕駛」，胡仁順說重機具志工已有油費與住宿補助，水電志工的工具、材料與住宿補助也在研擬中，具相關資格者可透過志工服務台或專線報名。
此外，花蓮縣環保局緊急採購的500台高壓清洗機已交付各村使用，另有約1500台由東部辦公室統籌分配，部分提供國軍與慈濟志工。昨日起每村將組成200人的高壓清洗志工隊，民眾可到車站報到參與。
不過，胡仁順說鳳林長橋里與山興地區尚未納入工作編組，目前仍無重機具進場，地方已協調中央確認並爭取資源，盼與光復地區獲得同等協助。
馬太鞍溪堰塞湖壩體與前天水量相當，堤防第一階段工程已完成，後續將持續加高加固，以隧道工程強度施工，目前無安全疑慮。
民眾可備用以下重要聯絡專線：
拖吊車支援：0910-614250
排水溝阻塞通報：03-8702025、0972-223364
水電需求：0972-223364
