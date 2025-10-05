快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

MLB／佐佐木朗希火球為大谷守住勝利 誓言再贏1場回洛杉磯

花蓮每日1500志工仍不夠 議員急尋有「專業證照」者

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復鄉災情慘重，目前現場仍欠缺專業機具操作人手。圖／聯合報系資料照
花蓮光復鄉災情慘重，目前現場仍欠缺專業機具操作人手。圖／聯合報系資料照

花蓮縣議員胡仁順昨（4）日在臉書粉專表示，佛祖街目前有大型重機具作業，現場危險，為避免意外及影響進度，志工暫時不要進入。早期清淤時曾因人潮太多導致機具無法進場，如今已有管制，請志工依調度行動。

他提到，現階段清理重點在重機具無法進入的後巷與小巷，住戶若發現淤泥尚未清除，可向村長回報，志工則可詢問當地居民確認。排水溝若有大量積沙，可以挖得到就挖，挖不到的不需要爬進去。

胡仁順表示，花蓮災後復原持續進行，每日約需3000名志工支援，截至昨天上午十點僅媒合約半數。災民家屋內清淤已完成，但戶外區域、後巷及排水溝仍有待整理。民眾可至火車站志工服務台登記報到，協助分配至最需要的地點。

而目前最缺乏的是「具備證照的水電師傅及重機具駕駛」，胡仁順說重機具志工已有油費與住宿補助，水電志工的工具、材料與住宿補助也在研擬中，具相關資格者可透過志工服務台或專線報名。

此外，花蓮縣環保局緊急採購的500台高壓清洗機已交付各村使用，另有約1500台由東部辦公室統籌分配，部分提供國軍與慈濟志工。昨日起每村將組成200人的高壓清洗志工隊，民眾可到車站報到參與。

不過，胡仁順說鳳林長橋里與山興地區尚未納入工作編組，目前仍無重機具進場，地方已協調中央確認並爭取資源，盼與光復地區獲得同等協助。

馬太鞍溪堰塞湖壩體與前天水量相當，堤防第一階段工程已完成，後續將持續加高加固，以隧道工程強度施工，目前無安全疑慮。 

民眾可備用以下重要聯絡專線：

拖吊車支援：0910-614250

排水溝阻塞通報：03-8702025、0972-223364

水電需求：0972-223364

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

籃籃化身「忍者龜」！赴花蓮災區黑衣素顏入水溝鏟泥

影／台中警消、義消揪團赴花蓮 看到災情不捨盼鏟土助復原

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

相關新聞

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員...

「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，中央前進協調所總協調官季連成表示，目前清溝是重點工作之一，有30公里的側溝側溝淤泥要...

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

花蓮堰塞湖洪患沖帶下來驚人土量，目前完成住家街道清淤，而田地被厚厚的淤土覆蓋，農民束手無策。根據中央災害應變中心統計，連...

花蓮每日1500志工仍不夠 議員急尋有「專業證照」者

花蓮災後復原持續進行，每日約需3000名志工支援，截至上午十點僅媒合約半數。家屋內清淤已完成，但戶外區域、後巷及排水溝仍有待整理。民眾可至火車站志工服務台登記報到，協助分配至最需要的地點。

海軍官校生犧牲假期 學長率學弟妹赴花蓮當鏟子超人

儘管是中秋連假團圓日，但仍有來自四面八方的志工投入花蓮地區災後復原工作。來自海軍官校的學生郭靖珩號召校内學弟妹，犧牲難得連假...

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達九成，今天是倒數最後一天。繼上月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。