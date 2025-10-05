快訊

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

MLB／大谷翔平奪勝興奮打朗希頭 兩人聯手創日本投手新紀錄

花蓮救災怎改進？林立青建議政府：提供專業設備也供使用知識

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖斷橋梁，光復鄉部分地區淹水災情嚴重。圖為24日光復國中校園不堪大水沖擊，大片泥沙淤積。圖／中央社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖斷橋梁，光復鄉部分地區淹水災情嚴重。圖為24日光復國中校園不堪大水沖擊，大片泥沙淤積。圖／中央社

「我們的團隊在9月29日陸續平安回台北，也在9月29日晚間開始討論，有一些經驗我覺得可以寫出來做點紀錄，也給其他單位作為參考」。作家林立青於社群平台分享近日所屬團隊前進花蓮災區救援建議：在所屬團隊方面，他認為可以加強人力調配、工具設備的補足與升級；至於在政府方面，林立青則認為政府清理災區，沒有妥善規劃與宣導，再加上政府提供設備的同時沒有指引使用知識。

作家林立青在個人臉書發文表示，自己在所屬團隊的行動中，忽略「專業回報人員」重要性，並透露自己未接獲精準回報，同時認為應該需要說明拍攝工程照片的重要，像是相對照兩張必須將局部拍攝清晰，再遠距離拍攝環境，以兩張照片作為判斷標準，並且「需要拍攝門牌、電線桿號碼、損壞設備型號、電盤整體狀況和比例做為參考依據」。林立青認為倘若還有相似救災行動，需要做好上述勤前說明，也應遣派必須是重要又專業的人才，才能綜合情報做出救災判斷。

「我們平常都一起玩，所以感情好也能召集團隊，但也因此我們忽略指揮的壓力和臨機應變的重要性」，以臨機應變的能力而言，如果救災時公路嚴重塞車，林立青認為要檢討沒有準備無線電、定位器，也應該果斷聯繫所有人更改行程；在其他工具設備問題方面，他提及工具設備放在車上應該採取混編形式，不要將同一工具都放同一車，林立青以車隊大亂的情形舉例，他說當時「雨鞋放一車、燈具放一車」，導致每一車因為沒有獨立作業能力，沒有工具可以用。

林立青還提及，在災區的每一救災程序，要將設備模組化，增進工作人員健康和順暢度；以清淤而言，在雨鞋能踩踏地面時就要著手復水復電，過程中若有臨時照明和水電設備，還有風扇清洗機，對於救災會有幫助，並且在救災前如果能先行檢修，來研究災區的臨時電盤、臨時給水管，就可以「至少讓每一戶一樓有臨時性的安全插座和照明，不需要到完美，但一定要安全可以讓清洗機、工業扇等設備可以安全使用」。

林立青自認對災害準備不足，他說「實在應該要配置專屬車輛，並且採購更為專業的重型工具，添購儲能系統」，但是團隊將主要設備皆升級成鋰電池系統，對於救災工作有相當大的助益。

林立青同時也給予公務機關建議，首先他認為花蓮縣府未清楚說明救災的調度、安排，因為花蓮縣府的規劃是，清空道路淤泥後再聯絡拖吊車清理車輛，接著請國軍挖水溝，最後請花蓮市民將垃圾運出再集中運棄，但是花蓮縣府顯然缺乏宣導，也未清楚說明規劃。林立青認為9月27日的交通大混亂是起於民眾挖泥到道路上，再加上義勇軍的幫助導致道路狹窄，又加上義勇車隊、鏟子英雄大量集結與干擾，導致市區交通癱瘓。

林立青還指出，災區常見情形為投入大量設備，卻未提供使用設備的相關知識，就像被政府、相關廠商大量贊助的高壓清洗機，「如果沒有自吸功能，就只能仰賴水管出水的壓力，又會看到許多清洗機功率較大，可能需要專用插座才能啟動運作等知識」，同時高壓清洗機也得注意與水龍頭接頭合用與否。林立青也說，「我的團隊是每天在洗的，全部都是採用園藝珠鍊接頭和防曬管做快接，更不用說有些型號需要搭配加壓馬達才能運作」。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

鏟子超人秋節連假奔光復 季連成再籲分流

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

「重機械超人」挺進花蓮光復災區 中油3加油站免費供油

中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

相關新聞

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員...

藍指劉世芳對花蓮洪災冷血訕笑 綠委喊誇張：為縣長無能轉移焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游光復鄉慘重災情，國民黨桃園市議員凌濤今直指，馬太鞍溪潰堤半小時之後，竟有中央官員在災害應變...

花蓮救災怎改進？林立青建議政府：提供專業設備也供使用知識

「我們的團隊在9月29日陸續平安回台北，也在9月29日晚間開始討論，有一些經驗我覺得可以寫出來做點紀錄，也給其他單位作為參考」。作家林立青於社群平台分享近日所屬團隊前進花蓮災區救援建議：在所屬團隊方面，林立青認為可以加強人力調配、工具設備的補足與升級；至於在政府方面，林立青則認為政府清理災區，沒有妥善規劃與宣導，再加上政府提供設備的同時沒有指引使用知識。

「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，中央前進協調所總協調官季連成表示，目前清溝是重點工作之一，有30公里的側溝側溝淤泥要...

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

花蓮堰塞湖洪患沖帶下來驚人土量，目前完成住家街道清淤，而田地被厚厚的淤土覆蓋，農民束手無策。根據中央災害應變中心統計，連...

花蓮每日1500志工仍不夠 議員急尋有「專業證照」者

花蓮災後復原持續進行，每日約需3000名志工支援，截至上午十點僅媒合約半數。家屋內清淤已完成，但戶外區域、後巷及排水溝仍有待整理。民眾可至火車站志工服務台登記報到，協助分配至最需要的地點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。