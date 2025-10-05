花蓮救災怎改進？林立青建議政府：提供專業設備也供使用知識

「我們的團隊在9月29日陸續平安回台北，也在9月29日晚間開始討論，有一些經驗我覺得可以寫出來做點紀錄，也給其他單位作為參考」。作家林立青於社群平台分享近日所屬團隊前進花蓮災區救援建議：在所屬團隊方面，他認為可以加強人力調配、工具設備的補足與升級；至於在政府方面，林立青則認為政府清理災區，沒有妥善規劃與宣導，再加上政府提供設備的同時沒有指引使用知識。

作家林立青在個人臉書發文表示，自己在所屬團隊的行動中，忽略「專業回報人員」重要性，並透露自己未接獲精準回報，同時認為應該需要說明拍攝工程照片的重要，像是相對照兩張必須將局部拍攝清晰，再遠距離拍攝環境，以兩張照片作為判斷標準，並且「需要拍攝門牌、電線桿號碼、損壞設備型號、電盤整體狀況和比例做為參考依據」。林立青認為倘若還有相似救災行動，需要做好上述勤前說明，也應遣派必須是重要又專業的人才，才能綜合情報做出救災判斷。

「我們平常都一起玩，所以感情好也能召集團隊，但也因此我們忽略指揮的壓力和臨機應變的重要性」，以臨機應變的能力而言，如果救災時公路嚴重塞車，林立青認為要檢討沒有準備無線電、定位器，也應該果斷聯繫所有人更改行程；在其他工具設備問題方面，他提及工具設備放在車上應該採取混編形式，不要將同一工具都放同一車，林立青以車隊大亂的情形舉例，他說當時「雨鞋放一車、燈具放一車」，導致每一車因為沒有獨立作業能力，沒有工具可以用。

林立青還提及，在災區的每一救災程序，要將設備模組化，增進工作人員健康和順暢度；以清淤而言，在雨鞋能踩踏地面時就要著手復水復電，過程中若有臨時照明和水電設備，還有風扇清洗機，對於救災會有幫助，並且在救災前如果能先行檢修，來研究災區的臨時電盤、臨時給水管，就可以「至少讓每一戶一樓有臨時性的安全插座和照明，不需要到完美，但一定要安全可以讓清洗機、工業扇等設備可以安全使用」。

林立青自認對災害準備不足，他說「實在應該要配置專屬車輛，並且採購更為專業的重型工具，添購儲能系統」，但是團隊將主要設備皆升級成鋰電池系統，對於救災工作有相當大的助益。

林立青同時也給予公務機關建議，首先他認為花蓮縣府未清楚說明救災的調度、安排，因為花蓮縣府的規劃是，清空道路淤泥後再聯絡拖吊車清理車輛，接著請國軍挖水溝，最後請花蓮市民將垃圾運出再集中運棄，但是花蓮縣府顯然缺乏宣導，也未清楚說明規劃。林立青認為9月27日的交通大混亂是起於民眾挖泥到道路上，再加上義勇軍的幫助導致道路狹窄，又加上義勇車隊、鏟子英雄大量集結與干擾，導致市區交通癱瘓。

林立青還指出，災區常見情形為投入大量設備，卻未提供使用設備的相關知識，就像被政府、相關廠商大量贊助的高壓清洗機，「如果沒有自吸功能，就只能仰賴水管出水的壓力，又會看到許多清洗機功率較大，可能需要專用插座才能啟動運作等知識」，同時高壓清洗機也得注意與水龍頭接頭合用與否。林立青也說，「我的團隊是每天在洗的，全部都是採用園藝珠鍊接頭和防曬管做快接，更不用說有些型號需要搭配加壓馬達才能運作」。

