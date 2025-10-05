快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

聽新聞
0:00 / 0:00

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
賴清德總統上月25日到花蓮光復災區勘災，今天二度下鄉關心災後復原情形。本報資料照片
賴清德總統上月25日到花蓮光復災區勘災，今天二度下鄉關心災後復原情形。本報資料照片

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達九成，今天是倒數最後一天。繼上月25日勘災後，賴清德今二度下鄉，上次未能見到花蓮縣長徐榛蔚，這次徐預計會出席，兩人將會同框合作救災。

中央與縣府都宣布，24小時推進救災和重建，要在中秋節前完成所有工作。賴清德今天下午關心光復鄉災後復原情形，將前往地點包括中央災害應變中心前進協調所、馬太鞍溪堤防旁、馬太鞍溪便橋旁、和平街與佛祖街，每個地點停留時間45分鐘至30分鐘，時間不長，行程緊湊。

上月25日下午，賴清德前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，但縣政府因下午1時有會議要召開未派員參加，賴總統好不容易與徐榛蔚通上電話詢問需求，還說了多次說「妳加油喔」。今天賴清德將與徐榛蔚見面共同勘災，雙方如何互動是外界關心的焦點之一。

賴清德總統昨天在臉書祝福國人中秋節佳節平安，因花蓮光復受洪災衝擊，賴總統也感謝「鏟子超人」，並祝福花蓮早日恢復日常生活。

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達9成。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達9成。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，軍方用軍卡載鏟子超人進入災區清淤。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，軍方用軍卡載鏟子超人進入災區清淤。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，今天有許多鏟子超人進入光復。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，今天有許多鏟子超人進入光復。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，軍方用軍卡載鏟子超人進入災區清淤。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，軍方用軍卡載鏟子超人進入災區清淤。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達9成。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達9成。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 賴清德 徐榛蔚

延伸閱讀

傳賴清德派林信義出席APEC 綠委：非常適合人選

Fata’an災民盼集體安置 徐榛蔚：與族人共同推動

誤發教召動員簡訊 林楚茵批傅崐萁、徐榛蔚：救災還認知戰？

去年中秋看嘸月亮...今年遇賴清德生日 柯文哲不講壞話送4字

相關新聞

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達九成，今天是倒數最後一天。繼上月...

圖輯／中秋將至 花蓮光復鄉清淤持續進行

花蓮縣馬太鞍溪日前因颱風導致上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，近期湧現許多清淤志工前往光復鄉，適逢中秋連假，許多當地民眾及...

愛心沒有假期！募款破紀錄 全台捐助花蓮洪災善款逾9億

花蓮光復鄉遭洪流吞噬至今已超過1週，不少民眾趁著中秋連假化身「鏟子超人」，捐款同樣不落人後，衛生福利部今晚公布，專案累計...

上百隻貓狗也成光復鄉「災民」 獸醫召集志工24小時照護

花蓮縣光復鄉洪水災情慘重，不少毛小孩也成受災戶，縣府與花蓮縣獸醫師公會、台灣寵物保姆協會攜手成立動物醫療照護站，連日來救...

花蓮洪災首度啟動替代役男勤務召集 13日起分2梯次、每日700元津貼

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮縣政府首次啟動替代役備役役男勤務召集，分二梯次辦理，每梯次120人，共計240人投入協...

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成持續駐守花蓮，每天行程滿檔，仍未見倦容，處事明快。災民感謝他與救災團隊在中秋假期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。