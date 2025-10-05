上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統曾下令中秋節完成清淤，如今災區清淤進度已達九成，今天是倒數最後一天。繼上月25日勘災後，賴清德今二度下鄉，上次未能見到花蓮縣長徐榛蔚，這次徐預計會出席，兩人將會同框合作救災。

中央與縣府都宣布，24小時推進救災和重建，要在中秋節前完成所有工作。賴清德今天下午關心光復鄉災後復原情形，將前往地點包括中央災害應變中心前進協調所、馬太鞍溪堤防旁、馬太鞍溪便橋旁、和平街與佛祖街，每個地點停留時間45分鐘至30分鐘，時間不長，行程緊湊。

上月25日下午，賴清德前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，但縣政府因下午1時有會議要召開未派員參加，賴總統好不容易與徐榛蔚通上電話詢問需求，還說了多次說「妳加油喔」。今天賴清德將與徐榛蔚見面共同勘災，雙方如何互動是外界關心的焦點之一。

賴清德總統昨天在臉書祝福國人中秋節佳節平安，因花蓮光復受洪災衝擊，賴總統也感謝「鏟子超人」，並祝福花蓮早日恢復日常生活。

