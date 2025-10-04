圖輯／中秋將至 花蓮光復鄉清淤持續進行
花蓮縣馬太鞍溪日前因颱風導致上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，近期湧現許多清淤志工前往光復鄉，適逢中秋連假，許多當地民眾及志願者以及國軍官兵等組織加進腳步清淤，目前光復火車站周邊已可見到路面，並且晚間垃圾車也恢復行駛，由於中秋節將至，有民眾慶幸此次災難家人都平安無事，認為中秋是團圓的日子，仍然決定烤肉，暫時忘卻災害帶來的情緒。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
