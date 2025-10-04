圖輯／中秋將至 花蓮光復鄉清淤持續進行

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
花蓮光復鄉清淤持續進行，部分鬧區路面仍然有淤泥覆蓋。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，部分鬧區路面仍然有淤泥覆蓋。記者曾原信／攝影

花蓮馬太鞍溪日前因颱風導致上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，近期湧現許多清淤志工前往光復鄉，適逢中秋連假，許多當地民眾及志願者以及國軍官兵等組織加進腳步清淤，目前光復火車站周邊已可見到路面，並且晚間垃圾車也恢復行駛，由於中秋節將至，有民眾慶幸此次災難家人都平安無事，認為中秋是團圓的日子，仍然決定烤肉，暫時忘卻災害帶來的情緒。

花蓮光復鄉清淤持續進行，目前市區淤泥多數已清空，堆放在各出空地。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，目前市區淤泥多數已清空，堆放在各出空地。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，有志願者掛上牌子，表示提供刮痧及緊急救護等服務。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，有志願者掛上牌子，表示提供刮痧及緊急救護等服務。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，傍晚灑水車依序進入市區道路清洗路面。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，傍晚灑水車依序進入市區道路清洗路面。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間仍有居民持續清理家園。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間仍有居民持續清理家園。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，鬧區路面仍有部分淤泥堆放在路邊。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，鬧區路面仍有部分淤泥堆放在路邊。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，部分鬧區仍然有淤泥覆蓋，許多交通工具掩埋於污泥中，可見當時水災猛烈。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，部分鬧區仍然有淤泥覆蓋，許多交通工具掩埋於污泥中，可見當時水災猛烈。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間仍有民眾將家中淤泥及廢棄物以推車運往集中地點堆放。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間仍有民眾將家中淤泥及廢棄物以推車運往集中地點堆放。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間垃圾車恢復行駛，當地倒垃圾居民與救災志願者打招呼表達感謝。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間垃圾車恢復行駛，當地倒垃圾居民與救災志願者打招呼表達感謝。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，部分鬧區仍然有淤泥覆蓋，有鋼鐵廠的業者清洗鋼條，期望能降低損失。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，部分鬧區仍然有淤泥覆蓋，有鋼鐵廠的業者清洗鋼條，期望能降低損失。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，光復鄉各地皆有補給站，提供食物及必需品給救災者。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，光復鄉各地皆有補給站，提供食物及必需品給救災者。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，許多志願者趁著連假前往災區幫忙。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，許多志願者趁著連假前往災區幫忙。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，中秋節將至，有民眾慶幸家人都平安無事，認為中秋是團圓的節日，因此仍然生火烤肉。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，中秋節將至，有民眾慶幸家人都平安無事，認為中秋是團圓的節日，因此仍然生火烤肉。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間仍有居民持續清理家園，圖為國軍工兵清淤。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤持續進行，晚間仍有居民持續清理家園，圖為國軍工兵清淤。記者曾原信／攝影

