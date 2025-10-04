聽新聞
愛心沒有假期！募款破紀錄 全台捐助花蓮洪災善款逾9億
花蓮光復鄉遭洪流吞噬至今已超過1週，不少民眾趁著中秋連假化身「鏟子超人」，捐款同樣不落人後，衛生福利部今晚公布，專案累計湧入破9億元善款，同島一心、出錢出力。
馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，花蓮光復地區受災戶超過1800戶，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額5億元，至10月24日止。
今天是中秋連假首日，志工紛紛湧入花蓮光復，將手中鏟子換成掃把、刮水器，水電超人也現身，一同協助災民清理家園與更換水電，街道柏油路面出現了，家戶地板也不再灰濛濛。
衛生福利部晚間在臉書（Facebook）感謝各界的愛心，期盼明月會將各界的祝福與溫暖送到每個角落。
衛福部並公布募款最新情形，統計至10月3日，募得款項9億3128萬1983元，總筆數達25萬2150筆。感謝國人熱心捐助，有錢出錢、有力出力，募得善款由賑災基金會統籌規劃與執行。
賑災基金會說明，募款啟動迄今，每日不斷湧入愛心，創下賑災基金會募款紀錄。因災後重建是漫長路程，災情也在變化與調查當中，尚有多元及大量需求，將持續募款至原訂10月24日期滿為止。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
