上百隻貓狗也成光復鄉「災民」 獸醫召集志工24小時照護

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與縣獸醫師公會、台灣寵物保姆協會在災區光復糖廠成立動物醫療照護站，大批志工湧入，用愛陪伴受災的毛小孩。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與縣獸醫師公會、台灣寵物保姆協會在災區光復糖廠成立動物醫療照護站，大批志工湧入，用愛陪伴受災的毛小孩。記者王燕華／攝影

花蓮縣光復鄉洪水災情慘重，不少毛小孩也成受災戶，縣府與花蓮縣獸醫師公會、台灣寵物保姆協會攜手成立動物醫療照護站，連日來救援上百狗貓，不只療傷，也用愛心陪伴牠們度過災後創傷。

縣府動植物防疫所統計，上月27日成立照護站，累計救治上百隻犬、貓，還有鵝、鴨、烏龜等「受災戶」，有的骨折、感冒，也有受災後食慾不振，還有烏龜受災龜殼破裂，被送到台東野灣野生動物救傷中心照護。

花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源說，這次成立照護站，透過網路召集獸醫師、寵物美容師、獸醫助理等加入志工行列，24小時提供照護，公會前理事長黃金國也投入很多心力。

殷宏源表示，大批志工來自四面八方，一開始大家不熟悉，對於藥品、物資的使用上有一點誤會，但大家都是為了災區毛小孩在努力，經過幾天磨合，搞清楚彼此管理模式，現在已經配合的很好。

照護站設在光復糖廠，成立以來已經救援上百隻貓狗，平均一天2、30隻。志工們除了救傷，也會幫牠們找主人，若是掃到晶片就會聯繫飼主，並先安置在鳳林的花蓮縣狗貓躍動園區，待家園重建後再回家，若是流浪動物，也會幫牠們找家。

殷宏源說，過去台灣發生重大天然災害，救人經驗豐富，但沒有這樣的動物救援合作經驗，這次不管志工、獸醫、物資等管理，可以當做一個經驗，做為未來類似災害動物救援的參考。

花蓮縣府農業處長陳淑雯感謝這次許多熱血獸醫師及志工加入，一同照顧毛小孩，各界捐助的醫療耗材、物資等，已由獸醫師與志工在照護工作中妥善運用。

花蓮縣府與縣獸醫師公會、台灣寵物保姆協會在災區光復糖廠成立動物醫療照護站，救援受災的毛小孩。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與縣獸醫師公會、台灣寵物保姆協會在災區光復糖廠成立動物醫療照護站，救援受災的毛小孩。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 獸醫師 毛小孩

