花蓮洪災首度啟動替代役男勤務召集 13日起分2梯次、每日700元津貼

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男前往支援；截至10月4日已累計投入1445人次。圖／內政部提供
內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男前往支援；截至10月4日已累計投入1445人次。圖／內政部提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮縣政府首次啟動替代役備役役男勤務召集，分二梯次辦理，每梯次120人，共計240人投入協助，第1梯次自本月13日至17日、第2梯次於20日至24日，召集對象為設籍花蓮縣的備役役男。內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男支援，截至今天已投入1445人次。

內政部表示，召集期間備役役男的權利義務比照替代役期間，任職單位應給予公假，並得請領往返交通費，另每日提供700元薪資津貼，5日合計3500元；花蓮縣政府亦將統籌安排伙食與住宿，確保役男能安心投入救災。

內政部指出，災情已使當地居民生活受到重大影響，本於「同島一命、患難與共」的精神，內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男前往支援；截至10月4日已累計投入1445人次，積極協助第一線救災，並獲得災民一致感謝。

花蓮縣政府首次啟動替代役備役役男勤務召集，分二梯次辦理，每梯次120人，共計240人投入協助。圖／內政部提供
花蓮縣政府首次啟動替代役備役役男勤務召集，分二梯次辦理，每梯次120人，共計240人投入協助。圖／內政部提供

堰塞湖 馬太鞍溪 替代役 光復鄉 內政部

