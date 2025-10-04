工兵部隊採日夜輪班制 持續投入花蓮災後復原
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國軍第2作戰區今天表示，持續統合第3、4、5作戰區及海軍陸戰隊救災兵力投入災後復原，化學兵及工兵等專業部隊進行消毒與重建工作，逐步恢復地方交通與生活機能，展現國軍守護鄉里的堅定決心。
負責東部防務的第2作戰區下午指出，持續統合第3、4、5作戰區及海軍陸戰隊指揮部救災兵力投入災後復原，並依規劃進度執行救災任務；化學兵及工兵等專業部隊不畏炎熱天氣，持續針對公共場域實施消毒、道路清淤及廢棄物清運等重建工作，逐步恢復地方交通與生活機能，展現國軍官兵守護鄉里的堅定決心。
第2作戰區表示，為加速災區復原速度，工兵部隊持續採日、夜輪班制，利用深夜人員休息時機，派遣傾卸車等機具，清運大型廢棄物及道路淤土，分秒必爭，期使災區民眾早日恢復日常生活。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言