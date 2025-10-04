工兵部隊採日夜輪班制 持續投入花蓮災後復原

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國軍第2作戰區今天表示，持續統合第3、4、5作戰區及海軍陸戰隊救災兵力投入災後復原，化學兵及工兵等專業部隊進行消毒與重建工作，逐步恢復地方交通與生活機能，展現國軍守護鄉里的堅定決心。

負責東部防務的第2作戰區下午指出，持續統合第3、4、5作戰區及海軍陸戰隊指揮部救災兵力投入災後復原，並依規劃進度執行救災任務；化學兵及工兵等專業部隊不畏炎熱天氣，持續針對公共場域實施消毒、道路清淤及廢棄物清運等重建工作，逐步恢復地方交通與生活機能，展現國軍官兵守護鄉里的堅定決心。

第2作戰區表示，為加速災區復原速度，工兵部隊持續採日、夜輪班制，利用深夜人員休息時機，派遣傾卸車等機具，清運大型廢棄物及道路淤土，分秒必爭，期使災區民眾早日恢復日常生活。

