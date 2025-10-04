快訊

「重機械超人」挺進花蓮光復災區 中油3加油站免費供油

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣中油啟動緊急救災用油補助方案，重機械志工等可到光復3家加油站免費加油。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成7村上千住家受災，隨著家戶清淤工作完成，目前持續推進道路清淤，許多怪手、小山貓等重機械志工熱血挺進救災，中油公司宣布，光復3個加油站提供用油補助，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可前往加油。

中央前進協調所總協調官季連成昨天表示，對所有參加救災的重機械業者，油料由政府支應，住宿也會做安排，希望志工們繼續在災區協助。

台灣中油立即啟動緊急救災用油補助方案，調度油品供應，宣布即起可到光復鄉馬太鞍及光復兩家直營加油站，以及台糖大進加油站，提供服務。

台灣中油表示，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可至上述加油站加油，不是使用重機械的志工，也可以持身分證及行照，到這3家加油站辦理申請登記後就可加油。

一名重機械業者表示，這幾天放下工作趕到光復救災，貢獻一分力量，油資確實是一筆不小開銷，能夠免費加油，減輕負擔。

台灣中油將持續調度資源，確保第一線救災能量不中斷，也會持續與救災團隊及志工並肩合作，攜手協助災民重建家園。

花蓮光復遭受洪患，大小機具進駐市區搶災。記者王燕華／攝影
