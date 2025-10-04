聽新聞
0:00 / 0:00
「重機械超人」挺進花蓮光復災區 中油3加油站免費供油
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成7村上千住家受災，隨著家戶清淤工作完成，目前持續推進道路清淤，許多怪手、小山貓等重機械志工熱血挺進救災，中油公司宣布，光復3個加油站提供用油補助，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可前往加油。
中央前進協調所總協調官季連成昨天表示，對所有參加救災的重機械業者，油料由政府支應，住宿也會做安排，希望志工們繼續在災區協助。
台灣中油立即啟動緊急救災用油補助方案，調度油品供應，宣布即起可到光復鄉馬太鞍及光復兩家直營加油站，以及台糖大進加油站，提供服務。
台灣中油表示，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可至上述加油站加油，不是使用重機械的志工，也可以持身分證及行照，到這3家加油站辦理申請登記後就可加油。
一名重機械業者表示，這幾天放下工作趕到光復救災，貢獻一分力量，油資確實是一筆不小開銷，能夠免費加油，減輕負擔。
台灣中油將持續調度資源，確保第一線救災能量不中斷，也會持續與救災團隊及志工並肩合作，攜手協助災民重建家園。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言