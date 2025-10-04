「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮
中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成持續駐守花蓮，每天行程滿檔，仍未見倦容，處事明快。災民感謝他與救災團隊在中秋假期仍堅守第一線。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，復建工作今天進入第11天，正逢中秋連假首日。儘管佳節將至，但災區的志工和救災團隊仍日夜未歇，有災民特地表達感謝。
季連成表示，從國軍部隊到花蓮縣政府員工，許多人都選擇在假期中留守災區，「苦民所苦是我們的責任」。他說，目標是讓災民能過一個安穩的中秋夜，因此犧牲假期是很自然的事，志工的想法也一樣。
被問及何時回家鄉台東，季連成說，自己在第1天接總協調官時就說「災區的工作沒完成，我就不會離開」，災後救援工作，要達到所有村、鄉，還有縣的滿意為止，中央才會撤。「大家放心，我們會達成目標，犧牲假期不算什麼，對災區、對花蓮縣有幫助就全力以赴」。
季連成每天上午8時主持協調所會報，10時召開記者會，隨後前往災區或聯繫各單位處理突發狀況；下午4時30分再參加中央協調組的工作會報。晚上6時，他帶領工作組參與花蓮縣政府的災防會議整合需求，接著於7時出席軍方會議，了解各責任區進度及指揮官的需求與協調事項，直到晚上9時30分才休息。
雖被形容為「超人行程」，但季連成臉上未見倦容，每天依然精神抖擻。他說，包括總統賴清德在內，許多政府官員處事精神和態度都和他一樣，要用心對每一件事執著。
馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，各地志工持續湧入，被譽為「鏟子超人」、「雨鞋超人」、「水電超人」。災民表示，還有一群像「鋼鐵人」季連成般的救災團隊。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言