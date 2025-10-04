「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成持續駐守花蓮，每天行程滿檔，仍未見倦容，處事明快。災民感謝他與救災團隊在中秋假期仍堅守第一線。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，復建工作今天進入第11天，正逢中秋連假首日。儘管佳節將至，但災區的志工和救災團隊仍日夜未歇，有災民特地表達感謝。

季連成表示，從國軍部隊到花蓮縣政府員工，許多人都選擇在假期中留守災區，「苦民所苦是我們的責任」。他說，目標是讓災民能過一個安穩的中秋夜，因此犧牲假期是很自然的事，志工的想法也一樣。

被問及何時回家鄉台東，季連成說，自己在第1天接總協調官時就說「災區的工作沒完成，我就不會離開」，災後救援工作，要達到所有村、鄉，還有縣的滿意為止，中央才會撤。「大家放心，我們會達成目標，犧牲假期不算什麼，對災區、對花蓮縣有幫助就全力以赴」。

季連成每天上午8時主持協調所會報，10時召開記者會，隨後前往災區或聯繫各單位處理突發狀況；下午4時30分再參加中央協調組的工作會報。晚上6時，他帶領工作組參與花蓮縣政府的災防會議整合需求，接著於7時出席軍方會議，了解各責任區進度及指揮官的需求與協調事項，直到晚上9時30分才休息。

雖被形容為「超人行程」，但季連成臉上未見倦容，每天依然精神抖擻。他說，包括總統賴清德在內，許多政府官員處事精神和態度都和他一樣，要用心對每一件事執著。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，各地志工持續湧入，被譽為「鏟子超人」、「雨鞋超人」、「水電超人」。災民表示，還有一群像「鋼鐵人」季連成般的救災團隊。

