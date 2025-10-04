鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高
花蓮光復鄉救災邁入第12天，今天剛好是中秋連假開始，首日到中午人潮就已突破2萬人次，台鐵也預計出站人數恐會再創新高，實際觀察中午過後還是陸續有人前來，志工站也有人在排隊等待分流。
根據統計，截至中午12時今天出站人次已來到2萬0627人次，對比上周教師連假單日最高2萬2410人次，今天前來「鏟子超人」人數有望再創新高，中央指揮官季連成也說，每個階段需要的志工類型也不一樣，呼籲民眾還是要經過分流，自己到災區晃可能面臨找不到工作，後續也會檢討改正分流任務。
實際觀察，今天光復車站湧入人潮高峰大約是在8到10點之間，排隊等待縣府分發的人龍更一度長達200公尺，約在11點後有所減緩，但還是有不少人陸續進站要來幫忙。
而縣府考量到上周教師節連假花蓮光復災區湧入大批「鏟子超人」志工，已調度麵包、乾糧，今起一連3天，每天上午7時至11時，在光復火車站出口發放早餐，每天共1萬5000份，供有需要的民眾領取，盼讓志工與救災人員都能獲得基本補給。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言