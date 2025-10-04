鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

花蓮光復鄉救災邁入第12天，今天剛好是中秋連假開始，首日到中午人潮就已突破2萬人次，台鐵也預計出站人數恐會再創新高，實際觀察中午過後還是陸續有人前來，志工站也有人在排隊等待分流。

根據統計，截至中午12時今天出站人次已來到2萬0627人次，對比上周教師連假單日最高2萬2410人次，今天前來「鏟子超人」人數有望再創新高，中央指揮官季連成也說，每個階段需要的志工類型也不一樣，呼籲民眾還是要經過分流，自己到災區晃可能面臨找不到工作，後續也會檢討改正分流任務。

實際觀察，今天光復車站湧入人潮高峰大約是在8到10點之間，排隊等待縣府分發的人龍更一度長達200公尺，約在11點後有所減緩，但還是有不少人陸續進站要來幫忙。

而縣府考量到上周教師節連假花蓮光復災區湧入大批「鏟子超人」志工，已調度麵包、乾糧，今起一連3天，每天上午7時至11時，在光復火車站出口發放早餐，每天共1萬5000份，供有需要的民眾領取，盼讓志工與救災人員都能獲得基本補給。 花蓮光復鄉救災邁入第12天，今天剛好是中秋連假開始，首日到中午人潮就已突破2萬人次，台鐵也預計出站人數恐會再創新高。記者洪子凱／攝影

