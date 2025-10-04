光復鄉重建 唐獎基金會執行長喊話政府：應參考莫拉克風災經驗
花蓮光復鄉救災邁入第12天，唐獎基金會執行長、前行政院政務委員陳振川表示，堰塞湖與馬太鞍溪整治是重建關鍵，針對低窪嚴重淹水地區，應進行安全評估、劃設特定區，進行中期安置或興建永久屋。中央政府應參考當年莫拉克颱風88風災重建，儘速攜手地方政府推動。
唐獎基金會執行長陳振川今天表示，花蓮馬太鞍溪從堰塞湖開始，上、中、下游整治才是光復鄉安全永續的關鍵。鄉區排水幹管淤塞、馬太鞍溪淤高，外水侵入後內水也無法外排，是水利、交通及社區建設的挑戰。
陳振川說，低窪嚴重淹水地區即便再居住投入家居設備設施投資，也有高風險再度損毀，應即進行安全評估、劃定特定區，進行中期安置及規劃興建永久屋。
陳振川也說，大環境治理若沒有改善，光復鄉內的治理也很難推動，中央政府應儘速整合地方加速推動。他也認為，莫拉克風災災後重建應是參考典範，當年林邊鄉重建，全由中央莫拉克災後重建推動委員會負責，結合國軍、各部會、屏東縣府及NGO力量，讓重建快速於50天完成。防救災及重建的法規制度及標準作業程序，也可參考「莫拉克颱風災後重建作業程序參考手冊」。
陳振川表示，當年莫拉克風災，重建區安全評估、特定區域及安全堪虞地區劃設、家園重建安置計劃，乃至於校園重建、文化及心理重建、宗教設施重建，及最重要的公共建設重建，無一不是中央重建會站在第一線面對災民且有效結合各部會、地方政府，以及結合NGO等力量排除行政障礙，戮力完成。
陳振川說，災後防救災及重建的法規制度及標準作業程序可參考「莫拉克颱風災後重建作業程序參考手冊」，當年也產出4執行報告，如「莫拉克颱風災後重建5週年成果𢑥編」等，均能列入參考。
