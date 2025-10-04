波蘭「鏟子超人」曝重災區慘況 徒手就能摘椰子、走在屋頂旁

中秋連假首日，花蓮光復災區持續湧入一批又一批「鏟子超人」，台鐵光復站上午進站人次已經破萬。也化身「鏟子超人」的波蘭網紅攝影師安德在「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」臉書粉專表示，看到更多人一起來幫忙了，好感動。

安德稍早PO出一段自拍影片，他身處重災區，畫面可見民宅深埋在至少1層樓高的泥沙之下，甚至可以走在屋頂旁。他表示，這不是電影場景，是花蓮光復的真實災情。「土石流覆蓋整片土地，高到我徒手就能摘椰子。有些事，你沒親眼看到是無法想像的」。

安德也以過來人經驗提出建議，他表示，今天佛祖街有大型機具進場作業，人員不要靠近。「工具夠，人來就好」，志工裝備建議要有雨鞋（建議大1號＋鞋墊）、長褲、厚襪子、輕便排汗衣物、換洗衣物，以及防蚊液、防曬乳、濕紙巾、行動電源、垃圾袋（裝髒衣服或垃圾）。

他建議新手，抵達光復後可以找「小蜜蜂」接駁，從台鐵光復站出站後直接右轉，佑辰商行旁邊小路就有當地組成的免費接駁，快又方便。或是直接問路人「要去哪？需不需要幫忙？」即可直接加入對方。 波蘭網紅攝影師安德化身「鏟子超人」，他今天抵達重災區，畫面可見民宅深埋在至少1層樓高的泥沙之下，他甚至可以走在屋頂旁。圖／取自「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」臉書粉專

