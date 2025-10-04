快訊

波蘭「鏟子超人」曝重災區慘況 徒手就能摘椰子、走在屋頂旁

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
波蘭網紅攝影師安德化身「鏟子超人」，他今天抵達重災區，畫面可見民宅深埋在至少1層樓高的泥沙之下，他甚至可以走在屋頂旁。圖／取自「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」臉書粉專
中秋連假首日，花蓮光復災區持續湧入一批又一批「鏟子超人」，台鐵光復站上午進站人次已經破萬。也化身「鏟子超人」的波蘭網紅攝影師安德在「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」臉書粉專表示，看到更多人一起來幫忙了，好感動。

安德稍早PO出一段自拍影片，他身處重災區，畫面可見民宅深埋在至少1層樓高的泥沙之下，甚至可以走在屋頂旁。他表示，這不是電影場景，是花蓮光復的真實災情。「土石流覆蓋整片土地，高到我徒手就能摘椰子。有些事，你沒親眼看到是無法想像的」。

安德也以過來人經驗提出建議，他表示，今天佛祖街有大型機具進場作業，人員不要靠近。「工具夠，人來就好」，志工裝備建議要有雨鞋（建議大1號＋鞋墊）、長褲、厚襪子、輕便排汗衣物、換洗衣物，以及防蚊液、防曬乳、濕紙巾、行動電源、垃圾袋（裝髒衣服或垃圾）。

他建議新手，抵達光復後可以找「小蜜蜂」接駁，從台鐵光復站出站後直接右轉，佑辰商行旁邊小路就有當地組成的免費接駁，快又方便。或是直接問路人「要去哪？需不需要幫忙？」即可直接加入對方。

光復學校重災拚復原！光復國中、國小兩所下周二可返校上課了

中秋3天連假今展開，花蓮光復鄉救災也邁入第12天，當地學校復原工作持續。光復國中預計10月7日恢復實體上課，光復商工則採...

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

花蓮洪災湧入全台各地鏟子超人救災，有人寧願不放中秋連假，也要殺去花蓮當志工；55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在北...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

