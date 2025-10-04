聽新聞
0:00 / 0:00
波蘭「鏟子超人」曝重災區慘況 徒手就能摘椰子、走在屋頂旁
中秋連假首日，花蓮光復災區持續湧入一批又一批「鏟子超人」，台鐵光復站上午進站人次已經破萬。也化身「鏟子超人」的波蘭網紅攝影師安德在「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」臉書粉專表示，看到更多人一起來幫忙了，好感動。
安德稍早PO出一段自拍影片，他身處重災區，畫面可見民宅深埋在至少1層樓高的泥沙之下，甚至可以走在屋頂旁。他表示，這不是電影場景，是花蓮光復的真實災情。「土石流覆蓋整片土地，高到我徒手就能摘椰子。有些事，你沒親眼看到是無法想像的」。
安德也以過來人經驗提出建議，他表示，今天佛祖街有大型機具進場作業，人員不要靠近。「工具夠，人來就好」，志工裝備建議要有雨鞋（建議大1號＋鞋墊）、長褲、厚襪子、輕便排汗衣物、換洗衣物，以及防蚊液、防曬乳、濕紙巾、行動電源、垃圾袋（裝髒衣服或垃圾）。
他建議新手，抵達光復後可以找「小蜜蜂」接駁，從台鐵光復站出站後直接右轉，佑辰商行旁邊小路就有當地組成的免費接駁，快又方便。或是直接問路人「要去哪？需不需要幫忙？」即可直接加入對方。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言