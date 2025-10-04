快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

聽新聞
0:00 / 0:00

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在高雄接送21名鏟子超人去花蓮救災。圖／55688台灣大車隊提供
55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在高雄接送21名鏟子超人去花蓮救災。圖／55688台灣大車隊提供

花蓮洪災湧入全台各地鏟子超人救災，有人寧願不放中秋連假，也要殺去花蓮當志工；55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在北中南接送逾百名鏟子超人去花蓮，高雄一名洪姓男大生表示，很愛台灣這片土地，反正中秋在家也是躺著，要為花蓮盡一點棉薄之力。

55688台灣大車隊表示，高雄這次出動8輛專車免費接送鏟子超人，高雄有21名超人報名，其中多數為年輕人，還有大學生說，「中秋節不放假，不烤肉，就是要前往花蓮救災，盡自己一份心力」，前往救災志工要待多久視其意願，回程時也有免費專車可搭乘。

補習班老師23歲的楊先生受訪表示，因曾到台東和花蓮旅遊過，看到花蓮這次受到的災害，覺得應該自己要去幫助花蓮人讓花蓮變回原本的樣子。

「反正中秋放假也是在家裡躺著！」在高雄唸大學的物理治療系洪姓大四男學生自嘲說，原本中秋節要回台中過，但看到受到洪災的花蓮人以及媒體報導鏟子超人們的故事，在地理上一個在東、一個在西，但很多人都感同身受，願意幫助不認識和未曾見面的人，這些故事讓他很感動。

洪姓男大生表示，他很愛台灣這片土地，就想自己怎麼可能不去幫忙，才希望在中秋3天連假能盡自己棉薄之力，報名後，在今天出發前才告知家人，家人叮嚀他要注意安全，平安歸來。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 中秋節

延伸閱讀

賴總統：感謝鏟子超人 祝福花蓮早日恢復日常生活

救災被要求「學李多慧素顏不露胸」 祈錦鈅曬近拍照點名酸民：跟我道歉

鏟子超人深入光復重災區救援…網友憂患PTSD：這不是開玩笑

光復災區「共鏟黨」 石明謹曝現況 網友感動：眼眶濕濕的

相關新聞

光復學校重災拚復原！光復國中、國小兩所下周二可返校上課了

中秋3天連假今展開，花蓮光復鄉救災也邁入第12天，當地學校復原工作持續。光復國中預計10月7日恢復實體上課，光復商工則採...

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

花蓮洪災湧入全台各地鏟子超人救災，有人寧願不放中秋連假，也要殺去花蓮當志工；55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在北...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。