「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

花蓮洪災湧入全台各地鏟子超人救災，有人寧願不放中秋連假，也要殺去花蓮當志工；55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在北中南接送逾百名鏟子超人去花蓮，高雄一名洪姓男大生表示，很愛台灣這片土地，反正中秋在家也是躺著，要為花蓮盡一點棉薄之力。

55688台灣大車隊表示，高雄這次出動8輛專車免費接送鏟子超人，高雄有21名超人報名，其中多數為年輕人，還有大學生說，「中秋節不放假，不烤肉，就是要前往花蓮救災，盡自己一份心力」，前往救災志工要待多久視其意願，回程時也有免費專車可搭乘。

補習班老師23歲的楊先生受訪表示，因曾到台東和花蓮旅遊過，看到花蓮這次受到的災害，覺得應該自己要去幫助花蓮人讓花蓮變回原本的樣子。

「反正中秋放假也是在家裡躺著！」在高雄唸大學的物理治療系洪姓大四男學生自嘲說，原本中秋節要回台中過，但看到受到洪災的花蓮人以及媒體報導鏟子超人們的故事，在地理上一個在東、一個在西，但很多人都感同身受，願意幫助不認識和未曾見面的人，這些故事讓他很感動。

洪姓男大生表示，他很愛台灣這片土地，就想自己怎麼可能不去幫忙，才希望在中秋3天連假能盡自己棉薄之力，報名後，在今天出發前才告知家人，家人叮嚀他要注意安全，平安歸來。

