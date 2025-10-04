光復災區「共鏟黨」 石明謹曝現況 網友感動：眼眶濕濕的
花蓮光復災區中秋連假持續湧入大批「鏟子超人」，上午台鐵光復站進站人次已破萬。「鏟子超人」共享救災裝備，協助救災的志工上網號召時打趣「人來就好」。「歡迎加入共鏟黨」，出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹今天在臉書表示，這裡的治安真的太糟了，他才把鏟子放在旁邊偷懶5分鐘，結果鏟子就被拿走了，「然後就看到有人拿著它在對面挖水溝」。
網友也大玩諧音哏。「鏟無人道」、「鏟掘人還（挖完了就會還）」、「會做這件事的絕對是無鏟階級」、「這是一個共鏟國家」、「你的財鏟就是我的財鏟」、「鏟無止盡」。有網友說，「看到了這個沒有公德心的事，怎麼眼眶會濕濕的」、「你丟掉的是金鏟子還是銀鏟子」、「可惡，偷鏟子比偷懶的人還多」、「現在花蓮一支鏟子可能有三個人在輪」、「人可以休息，鏟子不行」、「我也是都拿旁邊閒置的來用」。
至於當地是否還需要「鏟子超人」？石明謹PO出3張災區照片，可見受災民宅仍滿是泥土，相當混亂。他表示，其實道理很簡單，「如果你家現在是這樣子，你希不希望有人來幫你？那你就知道需不需要志工了」。能幫多少只是其次，重要的是表達「距離再遠，家就是家，家人就是家人」、「這裡路遠、這裡人少，但不會被拋下」。
有醫師留言，提醒「鏟子超人」要休息喝水，補充鹽糖或運動飲料。在醫療站有許多過度努力的超人們，整天都捨不得休息，到下午收工回家前就累垮了。
