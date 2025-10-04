快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

鏟子超人深入光復重災區救援…網友憂患PTSD：這不是開玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
大量志工湧入花蓮當鏟子超人。圖／聯合報資料照片
大量志工湧入花蓮當鏟子超人。圖／聯合報資料照片

花蓮光復鄉持續救災中，目前大型機具已進入佛祖街開挖，不少鏟子超人都在努力幫忙，不過一名網友在Threads表示，佛祖街重災區解鎖，有可能挖到遺體，很擔心鏟子超人們的內心狀況，「PTSD是影響很深遠的…」。

貼文引發許多人的回憶，紛紛表示不要勉強，「真的不要逞強，曾去過小林村，2個月心理沒辦法平復」、「不要逞強，尤其建議學生不要過去，或家境比較劣勢的（因為事後諮商費用很貴）。別小看PTSD後座力。老公曾經因為國軍單位被派遣去撿大園空難屍塊，事後隊上弟兄很多PTSD了」、「腫脹發黑腐敗的大體是會超越你們想像的，建議沒有看過或心理不夠強大的要避開，這真不是開玩笑的」、「非專業人士真的不要去比較好，以前有學長去小林村救災，回來後喝酒聊天聊到當時情況都是哭到快崩潰，PTSD真的不是開玩笑」。

一名為了尋找921母親遺體而導致PTSD的過來人提醒，「味道會留在身體毛髮上很久」，除了身體頭髮，「鼻毛」最容易被忽略，建議離開災區後記得清洗鼻孔，「感覺會差很多」。

付出勞力救災的同時，也要顧及心理健康，有人整理救災後可能出現的身心反應以及可以應對的方法，希望鏟子超人們好好關心自己。網友也呼籲，若有拍攝到大體，請不要放到社群分享，「尊重往生的人以及其家屬」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 PTSD 小林村

延伸閱讀

蕭美琴三度赴花蓮慰問災民 感謝鏟子超人

影／鏟子超人中秋不度假！上午光復出站人次已破萬 季連成籲分流

救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光

林岱縈花蓮當鏟子超人 曝災民受困當下「餓了喝雨水、邊禱告邊寫遺囑」

相關新聞

光復學校重災拚復原！光復國中、國小兩所下周二可返校上課了

中秋3天連假今展開，花蓮光復鄉救災也邁入第12天，當地學校復原工作持續。光復國中預計10月7日恢復實體上課，光復商工則採...

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

花蓮洪災湧入全台各地鏟子超人救災，有人寧願不放中秋連假，也要殺去花蓮當志工；55688台灣大車隊今天上午出動免費專車在北...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。