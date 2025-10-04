鏟子超人深入光復重災區救援…網友憂患PTSD：這不是開玩笑

花蓮光復鄉持續救災中，目前大型機具已進入佛祖街開挖，不少鏟子超人都在努力幫忙，不過一名網友在Threads表示，佛祖街重災區解鎖，有可能挖到遺體，很擔心鏟子超人們的內心狀況，「PTSD是影響很深遠的…」。

貼文引發許多人的回憶，紛紛表示不要勉強，「真的不要逞強，曾去過小林村，2個月心理沒辦法平復」、「不要逞強，尤其建議學生不要過去，或家境比較劣勢的（因為事後諮商費用很貴）。別小看PTSD後座力。老公曾經因為國軍單位被派遣去撿大園空難屍塊，事後隊上弟兄很多PTSD了」、「腫脹發黑腐敗的大體是會超越你們想像的，建議沒有看過或心理不夠強大的要避開，這真不是開玩笑的」、「非專業人士真的不要去比較好，以前有學長去小林村救災，回來後喝酒聊天聊到當時情況都是哭到快崩潰，PTSD真的不是開玩笑」。

一名為了尋找921母親遺體而導致PTSD的過來人提醒，「味道會留在身體毛髮上很久」，除了身體頭髮，「鼻毛」最容易被忽略，建議離開災區後記得清洗鼻孔，「感覺會差很多」。

付出勞力救災的同時，也要顧及心理健康，有人整理救災後可能出現的身心反應以及可以應對的方法，希望鏟子超人們好好關心自己。網友也呼籲，若有拍攝到大體，請不要放到社群分享，「尊重往生的人以及其家屬」。

商品推薦