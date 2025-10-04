蕭美琴三度赴花蓮慰問災民 感謝鏟子超人

強颱樺加沙造成花蓮地區重大災情，副總統蕭美琴2日第三度前往花蓮，除關心罹難者家屬並頒發慰問金，也至前進協調所了解災後復原情形，期盼中央與地方政府持續密切協調，加速清理速度，盡快讓民眾恢復日常生活。

包括總協調官暨行政院政委季連成、經濟部長龔明鑫、衛福部次長林靜儀、原民會副主委陳義信，及立委陳培瑜、鄭天財等，皆出席行程。

蕭美琴表示，災情發生至今已逾一週，當前生活雖尚未完全恢復正常，還有許多不便與辛苦之處，但仍感謝各界同心協力，救災進度已有顯著進展，許多受災民眾也對全社會的投入表達感謝，展現台灣社會溫暖的一面。

談及近日災民持續關切的議題，蕭美琴提到，為因應即將到來的颱風，相關單位已啟動下一階段工作，除了持續由專家監測堰塞湖現況，提醒民眾目前仍維持紅色警戒之外，也全力投入排水系統清淤，避免颱風造成二次危害。

蕭美琴說，為協助民眾盡速恢復生活日常，中央也持續與地方政府密切協調，盡可能透過定期記者會公告，讓民眾獲得最新資訊。

她也說，未來仍需請各方協助盤點各項重建需求，尤其即將到來的連假期間，也會有許多熱心民眾前來幫忙，應透過每日記者會讓社會了解復原進度，及志工和機具需求的分布情形，相信民眾都可以感受到救災進度持續前進。

蕭美琴重申，對所有參與重建工作的志工與工作人員表達誠摯感謝，此次重建除仰賴政府與國軍力量外，全台各地志工也提供很多幫助。

蕭美琴指出中秋節來臨，許多志工犧牲與家人團聚的時光，繼續為光復鄉與花蓮地區重建付出心力，期盼可以共同努力，盡速完成家戶清理工作，協助居民盡速恢復日常生活。

