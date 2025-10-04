快訊

光復學校重災拚復原！光復國中、國小兩所下周二可返校上課了

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
中秋3天連假今展開，花蓮光復鄉救災也邁入第12天，當地學校復原工作持續。本報資料照、記者洪子凱／攝影

中秋3天連假今展開，花蓮光復鄉救災也邁入第12天，當地學校復原工作持續。光復國中預計10月7日恢復實體上課，光復商工則採遠距教學，13日才是實體；光復國小採分區管制，災民原地安置、師生如期10月7日實體，大進國小待確認。

中央協調所總協調官季連成季連成表示，學校最嚴重的是光復商工，上課教學區今天預計可以完成100%，公共設施部分則加緊淤泥、廢土的清淤，今天可達到相當水準，所以可如期於10月7日視訊上課、13日實體上課。光復國中的傷害比較小，工作進度比較超前，目前順利執行中。

部分災民目前收容安置在大進國小、光復國小，季連成說，這會影響學生復課，今早會議也有討論和裁示，大進國小108位學生10月7日後，會接駁學生到太巴塱國小就讀，已請教育部派員到大巴塱國小評估校舍是否足以容納108位，如果可行就會依結論讓學生轉到太巴塱國小就讀。

季連成指出，光復國小收容28位居民，原媒合的旅遊業者在壽豐鄉，距離光復鄉有一段距離，居民認為離家裡太遠且沒辦法就近修繕自家房屋，28人正在討論和尋求共識。

他說，經與光復國小討論，可與居民做分區管理，也就是小學生與收容區域劃分，要完成配套才會讓學生復課。小學生復課不要影響28位原住民生活，28人生活也不要干擾小學生復課，在安全情況下，會採取分區管制來讓小學生盡快復課。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯補充，轄內國中小學10月7日恢復實體上課，光復國小的收容民眾原地安置，並沒有請他們移開，校方也有做動線和區域安排，學生原地上課，大進國小則會以專車接駁學生到太巴塱國小就學，希望學生實地就學，遠比線上上課還有效益。

教育部學前教育署簡任視察陳錫鴻說，光復商工、光復國中教學區的清淤和水電都完成，2校非教學區的土方，感謝環保單位大力協助，今明兩天能夠清除完畢。

他指出，光復商工10月7日線上上課，老師進駐學校教學、學生在家裡上課，學校有發平板，學生也可拿手機上課，目前都已確認學生可上線上課；光復國中則是實體上課，學校2樓、3樓已經完成。

