影／鏟子超人中秋不度假！上午光復出站人次已破萬 季連成籲分流

花蓮洪災救災進入第12天，今開始進入中秋連假，僅管中央前進協調所總協調官季連成表示家戶基本已清理完成，一般志工可以好好過連假，不用來災區，但光復車站仍湧入上萬人潮，就連外面雨鞋、鏟子都被拿完。季呼籲，民眾若來幫忙請接受中央及縣府分流，不要獨自在大街遊走，恐無法控管。

實際直擊光復車站，今天不少民眾早早就到排隊等代縣政府分派工作，上午10點多志工媒合點已排隊接近200公尺，火車到站更有源源不絕的「鏟子超人」進入光復市區，包含家庭、學生、公司，外頭還有大學包車直接殺下來花蓮幫忙，外面雨鞋等裝備更早已拿完，有不少民眾來沒帶裝備，只能四處在各點詢問。

「今天一路從台北站3小時到花蓮！」陳先生表示，本來與朋友早早安排烤肉，但是看到花蓮災害還有很多災民需要幫助，跟朋友討論後取消烤肉活動今天一早直接買車票趕下來，希望能夠為災區盡一分心力幫助災民早日恢復家園；還有兩位台大大四生也說，趁著連假期間剛好沒事，下來幫忙，也希望畢業前能夠做點有意義的事，也感受到台灣人的愛心與熱情。

一對開搬家公司的王姓夫婦今天一早就帶著搬家公司團隊、兒女全家從台中到花蓮來幫忙，她笑稱，今天帶的都是壯丁，災區清理很需要有人協助，也帶上孩子幫忙，讓他們了解到災區嚴重性。

截至今天上午10時，光復站一早出站人數多達1.2萬人，現場約有30位人員擔任分流志工，約有1300多位志工接受分流，但還有專業志工到災區現場發現很混亂，不知道該做什麼。中央前進協調所總協調官季連成說，出站人數不代表志工人數，但希望前來幫忙志工能夠接受縣府分流，自行進入恐會面臨沒有工作，縣府無法控管，將持續精進志工管理，盼能夠有程序性分流。

季連成也再次呼籲，很感謝志工幫忙幫助接到復原許多，大家都有目共睹，接下來恐有颱風來襲還有家園修復，所需要的是專業型志工，包含木工、水電、泥水工，水電至少一定要有丙級證照，以及需要做防颱沙袋要人工裝填約一萬個，一般型志工可以好好度過中秋連假不要進入災區。

