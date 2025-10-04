救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光
中秋連假好天氣，仍有大批「鏟子超人」放棄出遊機會，到花蓮光復災區協助復原工作。對於列車疏運時免不了有塵土、汙損，但翌日總能恢復乾淨載客，台鐵公司在臉書分享多張清潔人員賣力打掃的照片，其中可見「清潔超人」跪在地上刷洗，台鐵說，感謝每一位認真付出的清潔超人，讓安心休息的承諾，在每一節車廂內實現。
台鐵近日全力加強疏運，光復站每天超過3萬人次進出。「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，當救災超人完成任務，帶著泥濘與疲憊上車，留下的是希望的印記；而車輛清潔人員，正是讓疲憊得以被溫柔釋放的清潔超人。當列車暫歇，清潔超人得迅速上場，展開與時間賽跑的清掃任務。
面對連日救災疏運所累積的泥土和汙漬，台鐵表示，這份任務的辛勞較平日加倍繁重。但清潔超人們仍不畏艱辛、使命必達，不只為了恢復車廂整潔，更是期盼所有放下泥濘、亟需休息的志工們，能安心地在潔淨的座椅及車廂中，暫時卸除重擔，使能量重新集結。讓溫柔堅定的力量，在每一寸土地上芬芳。
網友留言，「謝謝所有的清潔超人，辛苦你們了，謝謝有妳還有你擦掉了所有泥濘，就會有全新的車廂，就如同擦掉了所有災難帶來的傷痛，就會有溫暖的光撫慰所有受傷的心靈」、「感謝台鐵所有清潔人員，辛苦你們了，有你們真好」、「謝謝清潔人員們，給了旅客每段舒適乾淨的鐵路旅程」、「謝謝台鐵，你們成為最棒的後盾」、「辛苦了，非常感謝！讓所有志工超人們有乾淨舒適的車和座位」、「拜託加薪，或加發大紅包」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
