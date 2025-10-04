快訊

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局的清潔車輛上出現感人字句。圖／台中市政府提供
台中市環保局的清潔車輛上出現感人字句。圖／台中市政府提供

台中市政府環保局支援花蓮光復鄉救災，環境復原工作持續進行，他們連續兩天深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅清理環境。在環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗下，災民家的地板重現光亮，也燃起重建信心。

環保局大隊長邱雅琳說，面對牆面高達一層樓的淹水痕跡及厚重污泥，特別調派清溝車與灑水車強力沖洗，工作人員也化身「刷子超人」、「刮水超人」合力清潔，總計完成約5200平方公尺清理，協助居民家園逐漸恢復整潔。兩天已完成9戶民宅及1間農機行清理，還不斷有居民主動來預約。

王姓災民說，家中淹水深達2公尺，水退後泥土仍達1公尺高，讓他一度陷入絕望，但在台中市環保局協助下，地板最終重現光亮，讓他重新燃起重建信心，「雖然什麼都沒了，但人活著就有希望。」

環保局說，令人振奮的是，在環保局的清潔車輛上，有民眾利用車身的塵土寫下「再大風雨我們都能挺過！光復加油，台灣加油」，讓他們在烈日下奮戰更深受鼓舞。

環保局說，現場因取水點有限，補水往返耗時，所幸有民間夥伴「鑫友力工程」出動灑水車支援，不僅協助民眾取用，也提升整體作業效率。最近仍將持續依花蓮縣政府需求調派資源，並與民間團隊攜手合作，加速災區復原。

環保局大隊長邱雅琳說，水曾淹及一層樓高。圖／台中市政府提供
環保局大隊長邱雅琳說，水曾淹及一層樓高。圖／台中市政府提供
台中市環保局感謝民間夥伴「鑫友力工程」出動灑水車支援。圖／台中市政府提供
台中市環保局感謝民間夥伴「鑫友力工程」出動灑水車支援。圖／台中市政府提供
台中市環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗下，災民家的地板重現光亮，也燃起重建信心。圖／台中市政府提供
台中市環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗下，災民家的地板重現光亮，也燃起重建信心。圖／台中市政府提供
台中市環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗下，災民家的地板重現光亮，也燃起重建信心。圖／台中市政府提供
台中市環保局調派清溝車與灑水車強力沖洗下，災民家的地板重現光亮，也燃起重建信心。圖／台中市政府提供
台中市環保局的清潔車輛上出現感人字句。圖／台中市政府提供
台中市環保局的清潔車輛上出現感人字句。圖／台中市政府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

