安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，不少滿是淤泥的道路陸續恢復舊觀。本報系資料照／記者季相儒、洪子凱攝影
花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車通知民眾可倒垃圾，包含一般垃圾車和大型家具的回收車，道路清淤執行率預計達95％，明天開始著手道路的市容清潔。

季連成表示，原則上，所有家屋的清理已經達到100%。所謂的原則是還有一些單獨住戶要個別處理，因為前11天清屋過程，沒辦法聯絡到19戶住家的屋主，按照救災規定，沒辦法私自在沒經過戶主同意下，進入到房屋去清理，會引起非常大的糾紛，尤其是法律問題；已經聯絡上屋主，今天會加緊把這19戶清理完畢。

他說，其他主要戶數的居家周邊有倉庫、鐵皮屋等建築物，要開始慢慢清，也列為後續個別處理的方向。  季連成指出，道路清淤部分，經過這幾天連夜工作，昨天晚上的執行率到達90%，預計今天達95%。他也解釋只有5%進展的原因，住家居民仍然會把屋內如泡水的木質家具拆掉，會陸續增加一些垃圾。

他說，今天會採取2個方法來做，清出來的淤泥會由環境部全權處理，今天也會有播放「少女的祈禱」的清潔車通知民眾可倒垃圾，包含一般垃圾車和大型家具的回收車；預計今晚凌晨將道路全部清理完畢，明天開始著手道路的市容清潔。單獨列計的佛祖街還在趕進度，今採嚴格交通管制，讓所有重機具在裡面作業。

環境部長彭啓明補充，昨天統計淤泥、垃圾的清運量是6萬9000多噸，跟前幾天比較起來都近1萬噸來說，昨天清運量只剩5500多噸，可從數字可出清淤成效。因為數量已經逐漸降低，今天開始會恢復垃圾和大型家具的清運，也請7村的村民一起推動垃圾不落地，讓街道恢復整潔；有些家戶還在清淤，今天會處理完。

彭啓明說，到昨天為止，完成約180座流動廁所，後續會依照實際需求調整其位置或增加數量。他也感謝各個縣市、企業調動機具，由環境部和環保局共同協助，今天到明天應該會加速，讓大家可有個比較完整的中秋節。

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，中央協調所總協調官季連成今宣布，會有播放「少女的祈禱」的清潔車通知民眾可倒垃圾。記者王燕華／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 環保局

