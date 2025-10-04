公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人
最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為也有女性收到，遭質疑「烏龍」。花蓮縣府今天說明，要徵求240名後備替代役，但花蓮市公所系統誤發，役政司表示，簡訊是讓役男預作準備，正式勤務會用書面召集令。
花蓮市長魏嘉彥說，中央請鄉鎮公所召集後備役男，除了發布書面召集令，為加快速度，委託資訊公司分梯次用簡訊預作通知，第一梯發簡訊系統正常，但第二梯次48人，發錯到市托500多名家長，發現錯誤後立即發送更正簡訊，對於造成困擾很抱歉。
昨天晚上不管男性或女性，不少人收到手機簡訊，通知「您為替代役勤務召集召員」表示要發送召集令支援馬太鞍溪災後復原工作。縣議員笛布斯．顗賚在臉書貼出截圖，提醒民眾是系統錯誤誤發，若是為勤務召集名冊內人員，通知將以書面為主。
中央前進協調所總協調官季連成今天說，地方政府因應特殊重大災害救援，得依災防法、替代役實施規定，徵召預備替代役，但不包含女性，徵召令會在前3天發布，縣府提出的需求運用是10月13日到24日，每梯次5天，共240人，他不清楚誰發布簡訊。
內政部役政司補充，花蓮縣府針對馬太鞍溪堰塞湖災害，提出徵求後備替代役男，請他們回來救災，名冊選員由縣府與公所提供，再由役政司作業，預計有240人，分成10月13日到17日、20到24日兩梯次，每梯次5天。
役政司表示，手機簡訊是提醒役男預作準備，正式勤務會用書面召集令，網路上傳有誤發簡訊，經查明是系統誤發。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言