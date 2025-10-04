公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為也有女性收到，遭質疑「烏龍」。花蓮縣府今天說明，要徵求240名後備替代役，但花蓮市公所系統誤發，役政司表示，簡訊是讓役男預作準備，正式勤務會用書面召集令。

花蓮市長魏嘉彥說，中央請鄉鎮公所召集後備役男，除了發布書面召集令，為加快速度，委託資訊公司分梯次用簡訊預作通知，第一梯發簡訊系統正常，但第二梯次48人，發錯到市托500多名家長，發現錯誤後立即發送更正簡訊，對於造成困擾很抱歉。

昨天晚上不管男性或女性，不少人收到手機簡訊，通知「您為替代役勤務召集召員」表示要發送召集令支援馬太鞍溪災後復原工作。縣議員笛布斯．顗賚在臉書貼出截圖，提醒民眾是系統錯誤誤發，若是為勤務召集名冊內人員，通知將以書面為主。

中央前進協調所總協調官季連成今天說，地方政府因應特殊重大災害救援，得依災防法、替代役實施規定，徵召預備替代役，但不包含女性，徵召令會在前3天發布，縣府提出的需求運用是10月13日到24日，每梯次5天，共240人，他不清楚誰發布簡訊。

內政部役政司補充，花蓮縣府針對馬太鞍溪堰塞湖災害，提出徵求後備替代役男，請他們回來救災，名冊選員由縣府與公所提供，再由役政司作業，預計有240人，分成10月13日到17日、20到24日兩梯次，每梯次5天。

役政司表示，手機簡訊是提醒役男預作準備，正式勤務會用書面召集令，網路上傳有誤發簡訊，經查明是系統誤發。

不少民眾接到替代役召集簡訊，要支援光復救災，但後來再發簡訊表示系統錯誤誤發。圖／取自花蓮縣議員笛布斯．顗賚臉書。

商品推薦