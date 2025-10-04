快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

聯合新聞網／ 綜合報導
教師節連假首日，光復車站出現大批「鏟子超人」，前往災區協助災後復原工作，今天中秋連假首日預估也將會有志工湧入。本報資料照
教師節連假首日，光復車站出現大批「鏟子超人」，前往災區協助災後復原工作，今天中秋連假首日預估也將會有志工湧入。本報資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名業者在社群平台「Threads」表示，自己出於善意，免費提供住宿給救災志工，卻沒想到有人在民宿內喝酒鬧事，還弄壞了兩張桌子，讓他難過直言「怎麼來人家裡喝醉酒，弄壞東西，這種痛真的說不出口」。

這名業者進一步說明，未來只接待少數熟識的志工，暫停大規模開放，因為需要時間調整心情，強調「請大家尊重每一份善意，不要辜負提供資源的人」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「要搞清楚，這次是去救災，不是去參加派對的」、「人一多什麼樣的人都有，而且會開始失控，不完全都是善解人意的人」、「是多沒素質？才會想在災區喝酒，你是去救災不是去玩好嗎？」、「把別人的愛心當應該，真的很沒水準欸」、「叫他們賠償！你已經很好讓他們免費住了！要對他們酒後失態負責」。

此外，也有部分網友聲援業者，回應「並不是任何人只要跑去災區付出勞動力就能用來做為失序的藉口，人生是你的，請優先維護自己的尊嚴與自由」、「謝謝你的愛心，請喝醉的那些人有看到本文記得去跟人家致歉，並且不要再犯」、「遇到侵害你的人的時候，就算他是志工也建議直接報警」、「謝謝您的用心，請拍照紀錄向對方求償，如果對方不願意負責請報警」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

南韓網紅金針菇到花蓮救災 提醒鏟子超人這幾件事：保護自己

拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

相關新聞

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

台中市政府環保局支援花蓮光復鄉救災，環境復原工作持續進行，他們連續兩天深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅清理...

Fata’an災民盼集體安置 徐榛蔚：與族人共同推動

花蓮馬太鞍溪溢流，光復鄉Fata’an部落嚴重災情，災民訴求政府提出具體集體安置方案。花蓮縣長徐榛蔚表示，將持續傾聽族人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。