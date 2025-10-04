「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名業者在社群平台「Threads」表示，自己出於善意，免費提供住宿給救災志工，卻沒想到有人在民宿內喝酒鬧事，還弄壞了兩張桌子，讓他難過直言「怎麼來人家裡喝醉酒，弄壞東西，這種痛真的說不出口」。

這名業者進一步說明，未來只接待少數熟識的志工，暫停大規模開放，因為需要時間調整心情，強調「請大家尊重每一份善意，不要辜負提供資源的人」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「要搞清楚，這次是去救災，不是去參加派對的」、「人一多什麼樣的人都有，而且會開始失控，不完全都是善解人意的人」、「是多沒素質？才會想在災區喝酒，你是去救災不是去玩好嗎？」、「把別人的愛心當應該，真的很沒水準欸」、「叫他們賠償！你已經很好讓他們免費住了！要對他們酒後失態負責」。

此外，也有部分網友聲援業者，回應「並不是任何人只要跑去災區付出勞動力就能用來做為失序的藉口，人生是你的，請優先維護自己的尊嚴與自由」、「謝謝你的愛心，請喝醉的那些人有看到本文記得去跟人家致歉，並且不要再犯」、「遇到侵害你的人的時候，就算他是志工也建議直接報警」、「謝謝您的用心，請拍照紀錄向對方求償，如果對方不願意負責請報警」。

