快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

誤發教召動員簡訊 林楚茵批傅崐萁、徐榛蔚：救災還認知戰？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

花蓮洪災救災工作持續，昨天突然有許多民眾收到「召集令」簡訊，且無論男生女生都有收到，接著又有人收到指出是系統錯誤造成誤發。民進黨立委林楚茵今天批評，全民救災時「誤按海嘯警報」，如今又鬧出「誤傳動員令」，一次又一次的烏龍，到底是誰在亂？中央也該嚴格徹查。

林楚茵指出，一次又一次的烏龍，究竟是幫救災還是在「認知戰」？她第一時間就向國防部確認，替代役勤務動員召集，是由地方政府發佈動員，既然如此，這次誤發就是花蓮縣政府出包，沒有任何藉口。

林楚茵說，國民黨花蓮立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚嘴上要錢救災，背地裡卻不和中央前進指揮所合作；地方治理亂成一團，災民也批評沒收到縣府協助，傅氏夫妻自顧自，無助於救災。

堰塞湖 馬太鞍溪 林楚茵 徐榛蔚 傅崐萁

延伸閱讀

光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

祈錦鈅衝花蓮救災！遇傅崐萁巡視遭志工拱「下海鏟一下」　

林楚茵點名黃國昌涉養狗仔 要求講清楚資金哪來、是否中資？

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

相關新聞

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

台中市政府環保局支援花蓮光復鄉救災，環境復原工作持續進行，他們連續兩天深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅清理...

救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光

中秋連假好天氣，仍有大批「鏟子超人」放棄出遊機會，到花蓮光復災區協助復原工作。對於列車疏運時免不了有塵土、汙損，但翌日總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。