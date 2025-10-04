聽新聞
0:00 / 0:00
誤發教召動員簡訊 林楚茵批傅崐萁、徐榛蔚：救災還認知戰？
花蓮洪災救災工作持續，昨天突然有許多民眾收到「召集令」簡訊，且無論男生女生都有收到，接著又有人收到指出是系統錯誤造成誤發。民進黨立委林楚茵今天批評，全民救災時「誤按海嘯警報」，如今又鬧出「誤傳動員令」，一次又一次的烏龍，到底是誰在亂？中央也該嚴格徹查。
林楚茵指出，一次又一次的烏龍，究竟是幫救災還是在「認知戰」？她第一時間就向國防部確認，替代役勤務動員召集，是由地方政府發佈動員，既然如此，這次誤發就是花蓮縣政府出包，沒有任何藉口。
林楚茵說，國民黨花蓮立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚嘴上要錢救災，背地裡卻不和中央前進指揮所合作；地方治理亂成一團，災民也批評沒收到縣府協助，傅氏夫妻自顧自，無助於救災。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言