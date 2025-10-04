誤發教召動員簡訊 林楚茵批傅崐萁、徐榛蔚：救災還認知戰？

花蓮洪災救災工作持續，昨天突然有許多民眾收到「召集令」簡訊，且無論男生女生都有收到，接著又有人收到指出是系統錯誤造成誤發。民進黨立委林楚茵今天批評，全民救災時「誤按海嘯警報」，如今又鬧出「誤傳動員令」，一次又一次的烏龍，到底是誰在亂？中央也該嚴格徹查。

林楚茵指出，一次又一次的烏龍，究竟是幫救災還是在「認知戰」？她第一時間就向國防部確認，替代役勤務動員召集，是由地方政府發佈動員，既然如此，這次誤發就是花蓮縣政府出包，沒有任何藉口。

林楚茵說，國民黨花蓮立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚嘴上要錢救災，背地裡卻不和中央前進指揮所合作；地方治理亂成一團，災民也批評沒收到縣府協助，傅氏夫妻自顧自，無助於救災。

