中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。記者黃于凡／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，災區湧入熱心志工，但有些人受限交通問題無法成行，嘉義縣議員黃嫈珺號召企業提供4輛遊覽車，協助更多「鏟子超人」投入災區，昨晚載著150名志工前往花蓮，今晨抵災區花蓮縣光復鄉投入救災，為災區帶來嘉義的善心。

黃嫈珺媒合遊覽車接駁，以及保險及當日伙食與工作服，讓所有志工能專注於救災行動，毫無後顧之憂。有志工表示，「終於有機會能真正幫助花蓮，心裡很感動！」其中更有來自花蓮、定居嘉義的部落青年，在交通接駁下得以放心返鄉，為家鄉盡一分力。

值得一提的是，黃嫈珺得知一名光復鄉鄭姓女子遠嫁嘉義，她的娘家因災情全毀，特別自掏腰包資助物資與工具，讓鄭姓女子能帶著來自嘉義的溫暖返鄉，協助家人重建家園。鄭姓女子當場感動落淚，哽咽的說，「沒想到遠在嘉義，還有人這樣牽掛著我們花蓮」。

黃嫈珺說，感謝嘉義縣宏偉慈善會提供大型機具與4輛遊覽車，救災隊伍由護理師組成醫療團隊，也集結水電技師、清潔公司、退伍軍人、重機械駕駛員等專業人才，直接與光復鄉自救隊連線，確保救災行動高效，把來自嘉義的溫暖和力量帶去，陪伴災民渡過難關。

宏偉慈善會理事長林博欽說，一開始以為招募鏟子超人可能會有難度，沒想到1個小時朴子與水上各兩輛遊覽車就已報名額滿，昨晚11時30分在朴子天公壇集合團拜，今早抵花蓮縣光復鄉投入救災。朴子天公壇主委林博文說，希望活動在天公祖保佑下圓滿順利。

黃嫈珺表示，感謝朴子天公壇、宏偉慈善會、起動生物科技、盈通遊覽車、嘉義陽光扶輪社、溪口國中教育基金會、忎合國際自媒體有限公司、樺憲國際有限公司協助，教師節連假後許多志工回歸工作崗位，但救災是漫長接力賽，希望一棒接一棒，把愛與力量傳下去。

嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，行前發送防蚊液等物資給志工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，行前發送防蚊液等物資給志工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。圖／黃嫈珺提供
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。記者黃于凡／攝影

相關新聞

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

台中市政府環保局支援花蓮光復鄉救災，環境復原工作持續進行，他們連續兩天深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅清理...

救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光

中秋連假好天氣，仍有大批「鏟子超人」放棄出遊機會，到花蓮光復災區協助復原工作。對於列車疏運時免不了有塵土、汙損，但翌日總...

