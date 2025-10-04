中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，災區湧入熱心志工，但有些人受限交通問題無法成行，嘉義縣議員黃嫈珺號召企業提供4輛遊覽車，協助更多「鏟子超人」投入災區，昨晚載著150名志工前往花蓮，今晨抵災區花蓮縣光復鄉投入救災，為災區帶來嘉義的善心。

黃嫈珺媒合遊覽車接駁，以及保險及當日伙食與工作服，讓所有志工能專注於救災行動，毫無後顧之憂。有志工表示，「終於有機會能真正幫助花蓮，心裡很感動！」其中更有來自花蓮、定居嘉義的部落青年，在交通接駁下得以放心返鄉，為家鄉盡一分力。

值得一提的是，黃嫈珺得知一名光復鄉鄭姓女子遠嫁嘉義，她的娘家因災情全毀，特別自掏腰包資助物資與工具，讓鄭姓女子能帶著來自嘉義的溫暖返鄉，協助家人重建家園。鄭姓女子當場感動落淚，哽咽的說，「沒想到遠在嘉義，還有人這樣牽掛著我們花蓮」。

黃嫈珺說，感謝嘉義縣宏偉慈善會提供大型機具與4輛遊覽車，救災隊伍由護理師組成醫療團隊，也集結水電技師、清潔公司、退伍軍人、重機械駕駛員等專業人才，直接與光復鄉自救隊連線，確保救災行動高效，把來自嘉義的溫暖和力量帶去，陪伴災民渡過難關。

宏偉慈善會理事長林博欽說，一開始以為招募鏟子超人可能會有難度，沒想到1個小時朴子與水上各兩輛遊覽車就已報名額滿，昨晚11時30分在朴子天公壇集合團拜，今早抵花蓮縣光復鄉投入救災。朴子天公壇主委林博文說，希望活動在天公祖保佑下圓滿順利。

黃嫈珺表示，感謝朴子天公壇、宏偉慈善會、起動生物科技、盈通遊覽車、嘉義陽光扶輪社、溪口國中教育基金會、忎合國際自媒體有限公司、樺憲國際有限公司協助，教師節連假後許多志工回歸工作崗位，但救災是漫長接力賽，希望一棒接一棒，把愛與力量傳下去。 嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。圖／黃嫈珺提供 嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，行前發送防蚊液等物資給志工。記者黃于凡／攝影 嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。圖／黃嫈珺提供 嘉義縣議員黃嫈珺號召鏟子超人至花蓮救災，昨天深夜從嘉義發車，今早抵花蓮投入救災工作。記者黃于凡／攝影

商品推薦