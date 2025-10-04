勤益科大學生赴花蓮救災租車…老闆打折還助物資 連隔壁店都慨捐

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
花蓮光復鄉因洪災受創，國立勤益科技大學國際志工服務社的12學生也主動前往災區協助清理家園。圖／國立勤益科技大學提供
花蓮光復鄉因洪災受創，國立勤益科技大學國際志工服務社的12學生也主動前往災區協助清理家園，其中有兩人還體力不支生病。不過，最終仍付出一己之力，完成一定的清理工作。返回學校後，受到校方的肯定，認為他們是「勤益國際鏟子超人

志工們9月27日臨時決定行動，由於花蓮方向的火車票已全數售罄，加上需要自備大量救災物資與工具，他們決定分租一輛9人座和一輛5人座車前往。租車行老闆得知是要去救災，不但租金打了8折，還慷慨捐出鏟子、水桶、刮刀、毛巾等物資。鄰近的毛巾行與帆布袋店老闆得知，也捐贈物品支援，期望幫助學生發揮更大救災功能。

志工隊9月28日傍晚抵達花蓮，因道路阻斷，車輛無法進入，他們隨即改搭火車轉進災區，晚間入住平價旅館，隔天清晨不到7時便徒步20多分鐘投入光復鄉大馬村的清理工作。學生們說，映入眼簾景象讓他們嚇了一跳，因為屋內的淤泥竟與門一樣高，家具、玩具全被埋沒，牆上的結婚照與家族合影也在泥水中受損。他們小心翼翼地將物品清出，協助居民挽回記憶。

學生們說，雖然救災極為辛苦，有兩人還因過度勞累掛病號，但他們仍堅持完成清理，並說「雖然滿身泥濘，但能替居民重建家園，真的很有意義。」沿途更有許多當地民眾為他們加油打氣，讓他們深刻體會到付出的價值與力量。

對於學生們自發組織的志工服務，校方表示，他們不僅體現了服務的熱忱和團隊合作精神，更落實了大學生應有的社會責任。「勤益國際鏟子超人」的形象，不只是一個稱號，更是學生們願意在最需要的地方挺身而出的最佳寫照。勤益國際志工服務社未來將持續秉持「服務學習」理念，把愛與責任的力量，從校園帶到台灣與世界更多需要的角落。

