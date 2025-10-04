影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／花蓮即時報導
李小姐表示事情發生後連夜從左營趕回，發現家中泥土堆積高度將近一層樓。圖／李小姐提供
花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援，淚訴「什麼都不要，只想要拿回爸爸的遺照。」她坦言爸爸離開的早，照片對她來說就是唯一念想，家中長輩看到家園變成這樣也都相當難過，希望盡力彌補長輩內心傷痛。

昨天Fata’an部落自救會邀縣長徐榛蔚到場聆聽災民心聲，李小姐發言表示，自己家裡被埋，想清理但外面的土卻阻擋的他們去路，求援大型機具幫忙，卻3、4天沒有下文，看到家中爸爸、爺爺、奶奶唯一照片都被掩埋，甚至有進水十分不捨，發言過程中數度哽咽，不少在場民眾也給予鼓勵加油。

這名住在大馬村武昌街的李小姐，原本在左營工作的她回憶，事情發生當天看到網路上照片原以為只是AI合成的假訊息，不料怎麼聯繫家人都未獲回應，才驚覺大事不妙，馬上買車票趕回家鄉，發現災區已完全無法進入，洪水更將百年歷史老屋淹過，從外看去只剩屋頂，等到水退去後，發現泥土堆積的高度將近一層樓高。

「爸爸是我一個很重要的念想。」李小姐說，爸爸走得早父女生活沒有太多印象，自己也是逢年過節才會回到老家這邊，但家族感情十分要好。早期的條件沒有很好黑白照片只有兩張，一張放在她高雄住所一張則放在老家，每當自己遇到困難或問題時只要看著照片說說話問題都能迎刃而解，看到這些照片被埋沒在土裡，又沒有大型機具援助，最後只能拆掉鐵窗徒手挖。

李小姐也說，堆疊在家園外的泥土已經開始發臭，家園也沒辦法大規模清理，這幾天看到住在三合院長輩天天以淚洗面也很不捨，自己身為家裡的一分子更應盡力而為，「畢竟這是爸爸生長地方，離得越近心裡越踏實」，他們這一代年輕人必須扛起責任，去彌補長輩內心傷痛。

李小姐懇求縣府將家門外泥土挖掉，讓他們可以恢復家園。圖／李小姐提供
花蓮洪災救災進入第12天，一名災民李小姐表示，自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援，淚訴「什麼都不要，只想要拿回爸爸的遺照」。圖／李小姐提供
