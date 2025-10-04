Fata’an災民盼集體安置 徐榛蔚：與族人共同推動
花蓮馬太鞍溪溢流，光復鄉Fata’an部落嚴重災情，災民訴求政府提出具體集體安置方案。花蓮縣長徐榛蔚表示，將持續傾聽族人心聲，共同推動中長期的安置、重建計畫。
徐榛蔚昨天晚間赴光復國小與Fata’an部落自救會對話，部落自救會主席在「交流會」開場時表示，面對災難已經11天非常疲勞，期待透過阿美族各年齡階層的「開朗」氣氛，與縣府團隊對話。
徐榛蔚強調，災害發生前縣府就在光復鄉開設前進指揮所，調度重機具跟救災工具進駐，說明災後清淤、排水、物資等進度握，台下居民鼓譟，徐榛蔚數度被打斷，仍耐心說明。
花蓮縣無黨籍議員蔡依靜（Lamen Panay）指出，族人最大的疑問在於家園重建後後能否安心居住，災民會擔憂是否再次承受天災威脅。
自救會主席說：「可能是因為我們年齡階層的支援表現太好，才會讓政府讓我們顯得很像孤城，沒有讓外部資源進入自救會。」
Lakeling階層的部落代表說，災民大家心裡面不舒服，大家都想知道政府、父母官、縣長、鄉長到底要怎麼帶領災民，「不然我們選你們幹嘛？」
多位年齡介於23至28歲的Alamet 階層青年說，很想知道政府後續未來要怎麼規劃，不想一直徬徨地待在災區。
Fata’an部落自救會發言人Lisin說，未來具體的安置方案，部落希望能找到集體安置的新地方，「臨時撤離希望可以能夠集體執行，因為部落要聚在一起，才可以一起討論災後的事情，團結後才可以更安心，但政府遲遲不回應。」
交流會中，受災戶反映住家需要協助的時候，「窗口到底要找誰，能不能讓家戶知道？」徐榛蔚回覆：「只要打一通電話就可以解決」。台下災民又說「打不通啊」。
對於外界質疑縣府扣留物資，徐榛蔚澄清，物資來自各地捐贈，屬於馬太鞍部落，縣府不會干預。她也表示，縣府獲得的捐款將定期累積後「全數」發放給居民。
馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日因豪雨溢流，洪水夾帶泥流衝擊光復鄉多處地區，受災戶超過1800戶。災後Fata’an部落自救會迅速動員，透過階層制度安置族人及調度物資。此次縣府與自救會對話，為災後11天來雙方首度正式交流。
