Fata’an災民盼集體安置 徐榛蔚：與族人共同推動

中央社／ 4日花蓮電
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成光復鄉嚴重災情。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪溢流，光復鄉Fata’an部落嚴重災情，災民訴求政府提出具體集體安置方案。花蓮縣長徐榛蔚表示，將持續傾聽族人心聲，共同推動中長期的安置、重建計畫。

徐榛蔚昨天晚間赴光復國小與Fata’an部落自救會對話，部落自救會主席在「交流會」開場時表示，面對災難已經11天非常疲勞，期待透過阿美族各年齡階層的「開朗」氣氛，與縣府團隊對話。

徐榛蔚強調，災害發生前縣府就在光復鄉開設前進指揮所，調度重機具跟救災工具進駐，說明災後清淤、排水、物資等進度握，台下居民鼓譟，徐榛蔚數度被打斷，仍耐心說明。

花蓮縣無黨籍議員蔡依靜（Lamen Panay）指出，族人最大的疑問在於家園重建後後能否安心居住，災民會擔憂是否再次承受天災威脅。

自救會主席說：「可能是因為我們年齡階層的支援表現太好，才會讓政府讓我們顯得很像孤城，沒有讓外部資源進入自救會。」

Lakeling階層的部落代表說，災民大家心裡面不舒服，大家都想知道政府、父母官、縣長、鄉長到底要怎麼帶領災民，「不然我們選你們幹嘛？」

多位年齡介於23至28歲的Alamet 階層青年說，很想知道政府後續未來要怎麼規劃，不想一直徬徨地待在災區。

Fata’an部落自救會發言人Lisin說，未來具體的安置方案，部落希望能找到集體安置的新地方，「臨時撤離希望可以能夠集體執行，因為部落要聚在一起，才可以一起討論災後的事情，團結後才可以更安心，但政府遲遲不回應。」

交流會中，受災戶反映住家需要協助的時候，「窗口到底要找誰，能不能讓家戶知道？」徐榛蔚回覆：「只要打一通電話就可以解決」。台下災民又說「打不通啊」。

對於外界質疑縣府扣留物資，徐榛蔚澄清，物資來自各地捐贈，屬於馬太鞍部落，縣府不會干預。她也表示，縣府獲得的捐款將定期累積後「全數」發放給居民。

馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日因豪雨溢流，洪水夾帶泥流衝擊光復鄉多處地區，受災戶超過1800戶。災後Fata’an部落自救會迅速動員，透過階層制度安置族人及調度物資。此次縣府與自救會對話，為災後11天來雙方首度正式交流。

相關新聞

公所錯誤發送烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！10月13日起共要240人

最近不少人收到通知召集替代備役勤務的手機簡訊，因為收到簡訊的也有女性，遭質疑「烏龍」...

安心過中秋！「少女的祈禱」今將響徹光復鄉 提醒災民倒垃圾了

花蓮縣光復鄉因堰塞湖洪災滿目瘡痍，今天救災邁入第12天，中央協調所總協調官季連成宣布，今天會有播放「少女的祈禱」的清潔車...

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，全台各地紛紛出現「鏟子超人」投入救災，花蓮當地有不少民宿業者，也提供免費住宿給志工。不過，一名業者表示，有志工喝酒後損壞家具，無奈決定暫停免費接待。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

影／光復家園淤泥1層樓高...女求大型機具沒下文「只想拿回爸爸遺照」

花蓮洪災救災進入第12天，昨天縣長徐榛蔚到光復國小聆聽災民心聲，災民李小姐表示自己家園遭泥土淹沒一層高，卻遲遲未等到支援...

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

台中市政府環保局支援花蓮光復鄉救災，環境復原工作持續進行，他們連續兩天深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅清理...

救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光

中秋連假好天氣，仍有大批「鏟子超人」放棄出遊機會，到花蓮光復災區協助復原工作。對於列車疏運時免不了有塵土、汙損，但翌日總...

