光復重建之路不孤單！北市願贈645件再生家具 為災民撐起一個家

花蓮光復災情慘重，家戶清淤已告一段落，復原重心轉往道路與校園清理。但不少災民家裡的床鋪、衣櫥等家具被泥水沖毀，一時難回復往昔生活，北市議員要求市府清查再生家具存量，跨縣市援助災民重建。環保局說，可贈645件並已聯繫花蓮縣府。

環保局2013年起推動「再生家具．讓愛永續」援贈計畫，昔日是某些家庭的舊愛，經整理成需要者的新歡。其他縣市如有發生急難需援助時，環保局會依現有存貨，盤點可提供援贈的再生家具；前年8月卡努颱風重創南投山區，攜手民間團體台北效力志工團，援贈床架、衣櫃、桌椅等52件再生家具給信義鄉、仁愛鄉等災戶。

議員李芳儒指出，光復鄉嚴重災情，許多家庭失去遮風避雨的空間，連基本的家具、生活必需品也在洪水與淤泥中全數毀壞。床鋪、桌椅、衣櫥等雖是日常用品，卻成災後重建生活的第一道門檻，就算房屋搶修完成，沒有家具，災戶仍難以回歸正常的起居與生活秩序。

李芳儒直言，現行規範雖未強制地方政府必須跨縣市提供物資援助，但北市作為首善之都，理應展現責任感與胸懷，主動釋出既有資源，不僅能成為全國示範，更能帶動其他縣市響應，形成更大規模的支持力量，落實「在地有難、全國支援」的精神。

有災民說，住家遭淤泥沖入，屋內家具、用品都被掩埋、沖毀，這幾天在各界幫忙下，好不容易逐漸清除淤泥，屋子仍需重新裝潢，水、電也需重新安排，至於家具部分毫無疑慮，基本都需重新購置，若有再生家具可以使用，希望政府能協調並協助災民申請領取，眼下還是以恢復家園環境為主。

部分住家受災較重的災民則說，房子經評估大概不能再住，目前連能不能回家、未來要住哪裡都還不確定，「還沒辦法想到那裡去」，仍感謝各界善心。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠回應，為協助花蓮縣光復鄉災後重建，環保局考量災民後續回歸安置，已盤點居家民生需求家具物件，可援贈645件再生家具，包含25件衣（斗）櫃及電視櫃、50件床組、ㄒ茶几及餐桌、210件餐椅及客廳椅。

林鈺惠說，花蓮縣政府目前還在忙於環境清理等相關業務，環保局已經電話主動傳達可提供援助的訊息，待有進一步如明確需求物件等資訊，後續會啟動媒合及運送，將再生家具提供給需要急難救助的需求者。 2023年8月卡努颱風重創南投山區，北市環保局攜手民間團體台北效力志工團，援贈床架、衣櫃、桌椅等52件再生家具給信義鄉、仁愛鄉等災戶。圖／北市環保局提供 北市環保局目前已盤點居家民生需求家具物件，可援贈花蓮光復災民衣（斗）櫃及電視櫃、床組、桌椅等645件再生家具。此為卡努颱風重創南投，民團協助將再生家具送給災戶。圖／北市環保局提供 花蓮光復災情慘重，家戶清淤已告一段落，復原重心轉往道路與校園清理。本報系資料照／記者洪子凱攝影

