中秋連假迎接「鏟子超人」！花蓮縣府每日備1萬5000份早餐車站分送

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
教師節連假首日，光復車站出現大批「鏟子超人」，前往災區協助災後復原工作，今天中秋連假首日預估也將會有志工湧入。本報資料照
教師節連假首日，光復車站出現大批「鏟子超人」，前往災區協助災後復原工作，今天中秋連假首日預估也將會有志工湧入。本報資料照

中秋連假今天展開，由於上周教師節連假花蓮光復災區湧入大批「鏟子超人」志工，縣府已經調度麵包、乾糧，今天起一連3天，每天上午7時至11時，在光復火車站出口發放早餐，每天共1萬5000份，供有需要的民眾領取。

縣府表示，觀察到連續兩天設在光復車站的中央志工站湧入大量志工，造成現場餐食供應一度出現缺口。因今天起就是三天連假，可能有大批鏟子超人湧入協助救災，縣府已經啟動供餐應變機制，調度超商麵包、乾糧，希望讓志工與救災人員都能獲得基本的補給。

縣府表示，今天上午7時起到11時，一連三天，將在光復火車站的出口，發放飯糰、麵包或飲料等，餐食供應量視現場配給，志工或救災人員有需要都可以領取，也提醒民眾領取後注意食用安全，不要隔餐食用。

此外，縣府也透過自行採購，以及善心團體捐贈，在中秋連假期間加量準備便當，提供救災團體及災民，縣府表示，中央或縣府都全力準備，希望每位前來協助救災的熱心「超人」們，都能吃得飽、補得足。

花蓮縣府調度麵包、飯糰等食物，今天起一連3天，每天上午7時起，在光復車站出口分送救災人員及志工。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府調度麵包、飯糰等食物，今天起一連3天，每天上午7時起，在光復車站出口分送救災人員及志工。圖／花蓮縣府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

